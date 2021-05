¿Qué aspecto podría tener ahora el padre de las niñas de Tenerife? La madre de Anna y Olivia difunde en redes sociales varios retratos robots para identificar a Tomás Gimeno La madre de Anna y Olivia pide que se comparta esta imagen del padre de la pequeña bajo distintas apariencias / Twitter EL COMERCIO Oviedo Jueves, 27 mayo 2021, 14:33

¿Cuál podría ser el aspecto actual de Tomás Gimeno, padre de Anna y Olivia, las niñas de 1 y 6 años desaparecidas en Tenerife cuando se cumple un mes de su desaparición con las pequeñas? A través de las redes sociales se han difundido varios retratos robot.

Ninguna hipótesis está cerrada en el caso y, entre varias teorías, una de ellas apunta a que el hombre podría haber aprovechado sus contactos en Sudamérica, forjados por cuestiones laborales, para huir con las menores. No obstante, la Guardia Civil reforzará la búsqueda en los alrededores de la isla canaria con un sónar y un robot submarino.

La madre de Anna y Olivia ha compartido con las autoridades las conversaciones mantenidas con su ex marido en las que éste insinuaba su intención de marcharse, incluso cambiar de continente. «Una cosa es salir de tu zona de confort y otra es cambiar de continente«, señalaba en una de ellas.

La familia, convencida de que las niñas permanecen con vida, difundió primero un vídeo viral de las niñas para que la gente las reconociera si las encontraba por la calle. Posteriormente, publicaron imágenes con el aspecto que las pequeñas podrían lucir actualmente para pasar desapercibidas, con el pelo teñido.

No nos rendimos, por eso hoy compartimos imágenes de Tomy con mascarilla, gorra, barba ... el puede estar en cualquier lugar con mis hijas. Queremos que vuelvan. Ayúdanos a compartir. #bringbackhomeannaandolivia#sosdesaparecidos#missing#familypic.twitter.com/U6oPBVVyke bringbackhomeannaandolivia (@annayolivia) May 26, 2021

«Hoy hace un mes que no veo a mis niñas, un mes que no ha sido nada fácil pero en el que gracias al cariño y apoyo de todos, no he perdido la esperanza. Y les doy las gracias por acompañarme en esta lucha. No perdamos la fe», pide su madre en Twitter a través de la cuenta 'bringbackhomeannaandolivia'.