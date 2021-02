La 'ley Zerolo' no diferencia al colectivo LGTBi con el resto de minorías

Apoyo de la derecha y abstención de Podemos

La 'ley Zerolo' fue admitida a trámite este martes por el Congreso con los votos de socialistas y PP y la abstención de Unidas Podemos (UP), que acusó al PSOE de «desleal» y de «bloquear los derechos de las personas LGTBI». «Hace pasar la ley por algo que no es», dijo Ismael Cortés, diputado de UP. Por su parte, Carmen Calvo replicó que la 'ley trans', patrocinada por Igualdad, «necesita más afinamiento», aunque es «necesaria para el país». Otra ley específica para personas LGTBI en el deporte podría ser debatida en esta legislatura.