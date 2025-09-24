El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sorteo de la Bonoloto de hoy.

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 24 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 24 de septiembre de 2025

E. C.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:43

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este miércoles, 24 de septiembre de 2025 ha correspondido a los números 01 25 28 39 42 46.

Complementario: 02

Reintegro: 8

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La Guardia Civil me preguntó si mi hermana podía haber matado a Toño», dice la cuñada del ganadero de Ribadesella
  2. 2 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  3. 3 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  4. 4 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo
  5. 5 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  6. 6 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  7. 7 Un conductor resulta herido tras empotrar su coche contra una grúa en La Corredoria, en Oviedo
  8. 8 Claudia Montes, Miss Asturias y amiga de Ábalos, hospitalizada tras sufrir «amenazas» y hallar su coche vandalizado
  9. 9 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  10. 10 Adiós a Claudia Cardinale, icono del cine italiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 24 de septiembre de 2025

Combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy miércoles, 24 de septiembre de 2025