La Bonoloto de este sábado deja un premio de segunda categoría en Oviedo Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 20 de septiembre de 2025

E. C. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:54 | Actualizado 22:13h.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este sábado, 20 de septiembre de 2025 ha correspondido a los números 07 09 12 34 38 39.

Complementario: 31

Reintegro: 0

De primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar un millón de euros.

De segunda categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor no 57.055 de Oviedo (Asturias), situado en Padre Buenaventura de Paredes, 2 Bajo.

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

