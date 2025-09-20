El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sorteo de la Bonoloto de hoy.

La Bonoloto de este sábado deja un premio de segunda categoría en Oviedo

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto de hoy sábado, 20 de septiembre de 2025

E. C.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:54

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este sábado, 20 de septiembre de 2025 ha correspondido a los números 07 09 12 34 38 39.

Complementario: 31

Reintegro: 0

De primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar un millón de euros.

De segunda categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor no 57.055 de Oviedo (Asturias), situado en Padre Buenaventura de Paredes, 2 Bajo.

Bonoloto

La Bonoloto nació en 1988 como una de las modalidades de La Primitiva. La idea era ofrecer una loto que se pudiese jugar a diario y cuyo precio por apuesta fuese inferior al de las otras Loterías. Actualmente los sorteos de la Bonoloto se celebran de lunes a domingo y se dan dos modalidades de juego: diaria y semanal.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  2. 2 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  3. 3 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  4. 4 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  5. 5

    Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias
  6. 6 Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
  7. 7 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  8. 8 El Real Oviedo supera los 45 millones de límite salarial
  9. 9 Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario
  10. 10

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Bonoloto de este sábado deja un premio de segunda categoría en Oviedo

La Bonoloto de este sábado deja un premio de segunda categoría en Oviedo