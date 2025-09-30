Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy martes, 30 de septiembre de 2025 Consulta la combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy martes, 30 de septiembre de 2025

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy martes, 30 de septiembre de 2025 ha sido el compuesto por los números: 03, 08, 15, 17 y 48.

Estrellas: 02 y08.

El Millón: TLQ08400.

Euromillones es una lotería europea. El primer sorteo de Euromillones se celebró el viernes 13 de febrero de 2004 en París. España, Francia y el Reino Unido fueron los primeros que tomaron parte, pero los organismos de lotería de Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se incorporaron a continuación, el 8 de octubre de 2004.

Para jugar hay que seleccionar cinco números, que deben estar entre el 1 y el 50, y dos estrellas de la suerte, que pueden encontrarse entre el 1 y el 12. Durante el sorteo se extraen cinco números y dos estrellas de la suerte de dos bombos. El sorteo se celebra todos los martes y viernes por la tarde en París.

