Combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 17 de octubre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo del Euromillones de hoy viernes, 17 de octubre de 2025

E. C.

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:50

Comenta

El resultado del sorteo de Euromillones de hoy viernes, 17 de octubre de 2025 ha sido el compuesto por los números: 13 35 39 44 47.

Estrellas: 03 y 05.

Euromillones

Euromillones es una lotería europea. El primer sorteo de Euromillones se celebró el viernes 13 de febrero de 2004 en París. España, Francia y el Reino Unido fueron los primeros que tomaron parte, pero los organismos de lotería de Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se incorporaron a continuación, el 8 de octubre de 2004.

Para jugar hay que seleccionar cinco números, que deben estar entre el 1 y el 50, y dos estrellas de la suerte, que pueden encontrarse entre el 1 y el 12. Durante el sorteo se extraen cinco números y dos estrellas de la suerte de dos bombos. El sorteo se celebra todos los martes y viernes por la tarde en París.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

