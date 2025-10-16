El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias

El número agraciado ha sido el 68678 en el sorteo de este jueves

N. V.

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:36

Comenta

La suerte vuelve a sonreír a Asturias. El primer premio, con un importe de 300.000 euros a la serie, ha recaído en el número 68678, y se ha vendido en Posada de Llanera. En concreto, en la administración de la avenida Prudencio González, número 5. Pero no solo la región ha sido la afortunada. Parte del premio también ha ido a Zaratán (Valladolid), Tobarra (Albacete), Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), Teixeiro (A Coruña) y San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Por su parte, el segundo premio (60.000 euros a la serie), ha ido a parar al número 72766, vendido íntegramente en Huétor Tájar (Granada).

Los reintegros han caído en los números 8, 3 y 1.

