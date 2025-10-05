ONCE, resultado del sorteo de hoy domingo, 5 de octubre de 2025

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

E. C.

Domingo, 5 de octubre 2025, 21:40

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy domingo, 5 de octubre de 2025 ha sido para el número 26547. Y la serie ha sido la cifra 002.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

