El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 29 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy lunes, 29 de septiembre de 2025

E. C.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:42

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy lunes, 29 de septiembre de 2025 ha sido para el número 15322. Y la serie ha sido la cifra 020.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  2. 2 Conmoción por la muerte de Lucía Pérez, la profesora de 45 años a la que golpeó el portón de su casa en Granda: «Era pura luz»
  3. 3

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  4. 4 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  5. 5 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  6. 6 El fotoperiodismo asturiano pierde a una de sus pioneras: adiós a Purificación Citoula
  7. 7 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  8. 8 «Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía
  9. 9

    Sporting de Gijón 3-4 Albacete | El equipo rojiblanco pierde la cabeza
  10. 10

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 29 de septiembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy lunes, 29 de septiembre de 2025