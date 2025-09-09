El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

ONCE, resultado del sorteo de hoy martes, 9 de septiembre de 2025

Martes, 9 de septiembre 2025, 21:39

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy martes, 9 de septiembre de 2025 ha sido para el número 62948. Y la serie ha sido la cifra 007.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

