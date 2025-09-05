El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ONCE, resultado del sorteo de hoy.

ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 5 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora en el sorteo de la ONCE de hoy viernes, 5 de septiembre de 2025

E. C.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:41

El premio del sueldazo de la ONCE de hoy viernes, 5 de septiembre de 2025 ha sido para el número 04590. Y la serie ha sido la cifra 029.

Cupón de la ONCE

El primer sorteo de la ONCE se celebró el 8 de mayo de 1939, denominado en aquel entonces cupón «prociegos». En la actualidad, los sorteos del cupón diario de la ONCE se realizan de lunes a jueves, los viernes el Cuponazo y los sábados y domingo el Sueldazo.

Resultados de otros sorteos y loterías

Nota: ELCOMERCIO.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años la abogada gijonesa Rocío Villafañe
  2. 2

    Los Figaredo tramitan construir 23 viviendas dentro de la finca Bauer de Somió, en Gijón
  3. 3 Un taxi acaba empotrado dentro de un bar en El Coto, en Gijón
  4. 4 Una mujer atemoriza con un cuchillo a los vecinos de El Coto, en Gijón
  5. 5 Atraco a un estanco en Oviedo: «Tiraron al suelo a un cliente y le dieron patadas en la cabeza»
  6. 6 La Vuelta llega a Asturias y el Principado insta al equipo de Israel a que abandone la prueba
  7. 7 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  8. 8 Un camión ardiendo causa retenciones a la altura de Parque Principado
  9. 9 Amplio despliegue policial para detener a un conocido atracador que actuó en Fomento, en Gijón
  10. 10 Las quejas vecinales dan sus frutos y el Ayuntamiento derribará el Soccer World de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 5 de septiembre de 2025

ONCE, resultado del sorteo de hoy viernes, 5 de septiembre de 2025