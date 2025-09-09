Álex Corredera está en todo en el Sporting de Gijón El catalán, el punto de equilibrio del Sporting de Garitano: es el jugador que más recupera, el que más pases buenos da y uno de los especialistas en la estrategia

Que Álex Corredera (San Juan de las Abadesas, Gerona, 1996) es un futbolista estratégico y elemental en este Sporting ya no es ninguna noticia por su amplio radio de influencia en el campo. «Sorprende lo completo que es y luego está lo personal, que es un tío espectacular», bendicen en Mareo. El club estuvo rapidísimo este verano, cuando recibió el chivatazo de que el mediocentro, que está a la espera de saber quién será su acompañante el domingo, iba a rescindir su contrato con el Khimki ruso, que terminó desapareciendo en medio de una gran crisis. Poco después, media docena de equipos aspirantes al ascenso este año preguntaban por su situación. El Sporting, no obstante, ya estaba posicionado y contaba con la ventaja de tener a Garitano en el banquillo, con el que firmó una notable temporada en el Tenerife. También sumaba en los despachos Gerardo García, con una buena conexión con la agencia 'YouFirst' de su etapa allí.

«Álex es un jugador 'top' en la categoría», concluye Fernando Estévez, actual entrenador de la Ponferradina y con el que Corredera firmó una superlativa temporada en el Badajoz. Aportó diez goles para la causa en la entonces desaparecida Segunda B y el Tenerife, que buscaba un sustituto a Luis Milla, cerró su fichaje de inmediato. Hoy, su huella estadística no deja mucha duda. Corredera participa en prácticamente todas las facetas de juego de esde Sporting. Defensivas y ofensivas.

Para empezar, el catalán lidera las recuperaciones de balón en el Sporting (20), es uno de los que más pases corta (5) y el que más duelos gana (3,75 por partido). También se sitúa como referencia en el Sporting con el mayor número de intervenciones.

Al mismo tiempo, su firme pie izquierdo, cincelado en su etapa formativa de clásico mediocentro de La Masía, le permite abrir brecha en la otra parte del campo, estirando al equipo con sus pases. «Álex tiene personalidad, quiere el balón y posee una virtud que vale mucho dinero y es ese pase vertical con el que parte líneas y hace mucho daño», continúa Estévez.

Varias estadísticas afirman que Álex Corredera es el que más pases buenos da en el Sporting (118 sobre 140) después de Lucas Perrin y Pablo Vázquez, los dos centrales, quienes tradicionalmente son los que más entran en contacto con el balón. Eso sí, en un contexto futbolístico muy diferente al de un mediocentro. También es un futbolista indispensable para la estrategia: suma 16 saques de esquina y centros al área rival.

«Lo veo en un momento de madurez en lo personal y en lo profesional. Álex siempre ha sido un '8', tiene alma de '8'. Es verdad que en Badajoz lo adaptamos a la posición de mediapunta y nos costó al principio porque él no se veía. Pero le dijimos que podía llegar a los 10 ó 12 goles y dar el salto al fútbol profesional. Fue determinante aquel año», recuerda el técnico de la Ponferradina sobre su generoso rango, del que no queda fuera el esfuerzo físico.

Antes de La Coruña, Corredera registraba unos 10,3 kilómetros por partido, por encima de la media del equipo. En Tenerife, donde le apodaban 'Correcaminos', llegó a correr 12,4 kilómetros en un encuentro. «Nos da fútbol y piernas, y para los que están arriba es un jugador interesante. Solo le falta hacer goles», concluye Asier Garitano sobre su futbolista total.