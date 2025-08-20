Corredera: «Ante el Córdoba hicimos un planteamiento inteligente»

Andrés Maese Gijón Miércoles, 20 de agosto 2025, 17:05 Comenta Compartir

Sigue coleando la manera en la que el Sporting venció el pasado lunes al Córdoba. «Nuestro plan de partido pasaba por esperar a los errores del rival. Era lo esperado. Seguramente trabajaremos para tener más el balón y controlar el partido», explicó Álex Corredera. «. Lo que me importa es ganar, pero el equipo puede dar muchos pasos hacia adelante», continuó.

Corredera acepta que el equipo puede mejorar, pero expuso que «jugamos contra un rival que lo que quiere es que juegues por dentro y atacarte en tu propio campo. En ese caso y teniendo los jugadores que tenemos arriba, hicimos un planteamiento inteligente. No le dimos lo que querían, sino todo lo contrario», añadió.

En cuanto a su participación, indicó que «el otro día no fue el partido más brillante con balón, por lo que participamos menos con el balón. A Nacho y a mí nos tocó sostener al equipo. El otro día buscamos estar más cerca del campo rival. Tenemos que saber adaptarnos a las variantes que nos pedirá el entrenador».

También habló del ambiente vivido en el estadio: «Camisetas del Sporting veo todos los días. Nunca lo había vivido. Lo que más me impresionó fue con el gol de Juba. Con el rugido del estadio se me puso la piel de gallina. Es lo que buscamos, sentirnos identificados y que la gente se sienta identificada con nosotros».