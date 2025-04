Un partido para encontrar la redención

En poco más de dos semanas Asier Garitano le ha dado la vuelta al Sporting de Gijón. El técnico vasco ha logrado tras ... su llegada dos victorias consecutivas, algo que no se veía en el club desde noviembre, y está a solo una de igualar la mejor racha de la temporada. Lo que hace apenas unos días era un drama, se torna ahora en una situación de tranquilidad de la que el preparador huye, consciente de que aún habrá que cosechar puntos para evitar el descenso de categoría. El clima, interno y externo, es mucho más benévolo, pero las matemáticas dicen que la Primera RFEF es aún una opción para el conjunto rojiblanco. Bajo estas circunstancias viaja el Sporting a Cádiz (20.30 horas) para tratar de conseguir los tres puntos y, con ellos, la redención tras una temporada frustrante en la que los objetivos iniciales fijados en la gloria se han rebajado hasta el punto de sufrir para salvar los muebles.

La plaza que visita el Sporting no tiene nada de fácil. Desde que Gaizka Garitano se hizo cargo del Cádiz poco antes de la llegada de la Navidad, el conjunto andaluz es el séptimo mejor de la categoría. Hundido en el descenso cogió al equipo el ex de Eibar y Dépor y, poco a poco, ha ido sacándolo a flote hasta colocarlo en una situación similar a la de los rojiblancos, con solo un punto menos. Bloque compacto y fuerte en la estrategia, el equipo andaluz está inmerso en una racha negativa en el último mes, aunque los resultados no ocultan que no ha dejado de ser competitivo. Con Mwepu, Fede San Emeterio y Brian Ocampos en la enfermería se presentará en el Nuevo Mirandilla el conjunto local, que tiene además entre algodones a Carlos Fernández y Ontiveros, este último viejo conocido del Sporting, después de sufrir muchas de sus travesuras. Sí estará Chris Ramos, un delantero con mucha envergadura y talento para el gol que suma ya diez esta temporada.

El Sporting acude a Cádiz con un plan de viaje inusual, desplazándose en el día, y la enfermería a rebosar. A las bajas ya conocidas de Jesús Bernal, Éric Curbelo, Jordy Caicedo y Carlos Dotor se unen las de Gaspar Campos, que finalmente no llega al partido, y Guille Rosas, quien se queda en Gijón por precaución tras una contractura de la que se espera esté recuperado la próxima semana. El resto, los mismos que quitaron la mochila de ansiedad con la que se movía el sportinguismo tras las victorias ante el Eldense y el Mirandés. A los disponibles del primer equipo se suman Iker Martínez, Amadou Aarón y Elmo, además de los habituales Mbemba y Kembo.

El Sporting tiene en su mano igualar la mejor racha de victorias de la temporada

Lo que se ha visto hasta ahora de este nuevo Sporting es un equipo más compacto que elige los momentos en los que saltar a la presión. Los pequeños detalles, esos que deciden partidos, han caído en estas dos últimas semanas del lado de los rojiblancos, que han visto cómo el termómetro de la tensión se reducía en varios grados. Hasta ahora, Asier Garitano ha apostado por un bloque firme, en el que solo Cote desplazó a Diego Sánchez en el encuentro contra el Mirandés. El técnico vasco ha vuelto a dar protagonismo al capitán, tirando de jugadores experimentados para tratar de revertir la situación en la que se encuentra el equipo.

Esta noche el Sporting tendrá la oportunidad de conseguir dejar la permanencia prácticamente sentenciada en caso de conseguir una victoria. Un bálsamo para una afición que espera a que los números cuadren para pedir cuentas por una temporada muy diferente a la esperada.