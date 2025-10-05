El Sporting de Gijón busca en Castalia el antídoto para la crisis

Presión. Los jugadores del Sporting realizan un ejercicio en el último entrenamiento antes de viajar a Castellón.

En Castalia aparca esta tarde un Sporting de Gijón con una alta necesidad de reivindicarse y el orgullo herido por el remonte histórico que protagonizó el Albacete, hace siete días, ante un Molinón que acabó atónito y maldiciendo. El choque dejó herida, no tanto por las cuatro derrotas consecutivas que acumula ya el equipo, que también, sino por la disparatada fase final de partido que ofrecieron los futbolistas y el entrenador después de malgastar un 3-0 más que favorable.

El costalazo ha disparado todas las alarmas y generado un pequeño incendio, con Asier Garitano muy cuestionado en el entorno, que buscará apagar el Sporting hoy con su primer triunfo en un mes.

El equipo necesita sumar como el comer y recuperar sus constantes vitales. Otro traspiés dejaría muy tocado el proyecto, sobre todo a su entrenador, antes de la visita del Racing de Santander a Gijón del próximo domingo.

Durante la semana hubo intercambio de pareceres y conjura interna para salir del atolladero y enmendar en octubre el desastroso mes de septiembre. La prueba del algodón, hoy.

En la búsqueda de esa redención, también de brindar un triunfo a Christian Joel, que estará varias semanas de baja, Garitano invocó en la previa un Sporting similar –«vamos a ser lo mismo», advirtió–, pero más equilibrado.

Durante la semana, en todo caso, el técnico vasco ha puesto su acento en corregir la deriva defensiva, con diez goles recibidos en apenas cuatro partidos. Un lastre demasiado pesado para compensar al otro lado del campo. Al primer partido de octubre entrará el Sporting con el ánimo de confirmar ese propósito de enmienda que se ha cocinado entre bambalinas desde la estrepitosa derrota del pasado domingo frente al Albacete.

La historia avisa de que Castellón no es una tierra precisamente fértil para el Sporting, que solo ha ganado allí en tres ocasiones a lo largo de su historia, pero que hoy, estadísticas al margen, necesita dar carpetazo a un septiembre negro con un golpe de autoridad a los pies de un tramo de la competición cargado de minas, con rivales de enjundia en el horizonte.

Racing de Santander, Valladolid, Zaragoza y Las Palmas aguardarán al equipo a su regreso de Castellón en una fase temprana del calendario en el que los candidatos ya están tomando posiciones.

Continuidad

No se espera una alineación revolucionaria para virar el rumbo, pero sí retocada en algunos aspectos y nombres desde la convocatoria que facilitó ayer Garitano tras el entrenamiento y antes de iniciar el viaje a la Comunidad Valenciana. A Castellón se desplazó el equipo sin Eric Curbelo, ya recuperado, pero al que tanto el cuerpo técnico como los médicos prefieren dar unos días más de margen para su vuelta a la competición teniendo en cuenta su historial de lesiones musculares. Tampoco se desplazó por decisión técnica, en un plano más llamativo, el canterano Dani Queipo. Sin Christian Joel ni Jesús Bernal, además de los dos futbolistas anteriores, la convocatoria se elevó hasta los 23 jugadores.

Frente a la baja de 'Cuba', el catalán Gerard Moreno será esta tarde la alternativa a Yáñez, además de Guillermo Iglesias Marín, de 19 años, de saga familiar sportinguista. El joven portero, de 19 años, es sobrino del desaparecido Javi Dorado y primo del delantero Sergio Mendiguchía, 'Mendi', quien llegó a debutar con el primer equipo del Sporting.

Los principales interrogantes se sitúan sobre los movimientos que pueden provocar los regresos de Guille Rosas y Álex Corredera, limpios de polvo y paja tras cumplir un partido de sanción por el controvertido partido de Almería.

Garitano valora recuperar al canterano para el lateral y devolver a Corredera, su futbolista más totémico, al mediocentro. A partir de ahí, el técnico tendrá que decidir si lo acompaña de Justin Smith, con el que hizo una prueba esta semana, o si, por el contrario, mantiene a Nacho Martín como pareja de baile de Corredera.

Al Sporting le recibirá un Castellón ansioso y revitalizado por sus dos victorias en sus dos últimos partidos. Despedido el neerlandés Johan Plat, Bob Voulgaris ha aupado al banquillo al exfutbolista Pablo Hernández. Inicialmente, como técnico interino, promocionando desde el filial.

Pero nadie se atreve ya a poner fecha de caducidad al que fuera futbolista del Valencia, Swansea y Leeds, entre otros equipos. Lo que comenzó como un tránsito hacia la llegada de un nuevo entrenador, más en la onda ultraofensiva de su propietario, ha enraizado por el trabajo de un entrenador novato, pero con resultados.

El entrenador castellonense ha pilotado las dos victorias del equipo, ambas como visitante, ante la Cultural y el Leganés. Su Castellón ha sido un equipo más equilibrado y menos atípico y radical que el de sus antecesores.

Hoy, en su estreno en Castalia, aspira a lograr la primera victoria del equipo 'orellut' como local esta temporada en un partido áspero en el que tendrá que asumir más mando que en los dos partidos anteriores, frente a un Sporting con las orejas tiesas por la crisis.