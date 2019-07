El club explora el mercado en busca de un portero Aunque no se descarta ningún escenario, la dirección deportiva trabaja en la contratación de un suplente de Diego Mariño A. MENÉNDEZ GIJÓN. Lunes, 29 julio 2019, 01:24

A falta de un mes para el cierre del mercado de fichajes, el Sporting tiene el proyecto 2019-2020 muy definido y avanzado, tras un trabajo muy importante tanto en el mercado de altas como en la 'operación salida', en la que todavía se esperan movimientos, como son los casos de Juan Rodríguez y de Hernán Santana. De forma paralela a la negociación para ampliar la vinculación de Diego Mariño, el club explora el mercado con distintos perfiles contemplados en busca de un portero que pueda ejercer como suplente del gallego.

La posibilidad de firmar a un guardameta, no obstante, no está confirmada, pendiente del desarrollo del mercado y de la citada 'operación salida'. En Mareo pretenden que el joven Christian Joel continúe con su crecimiento y pueda seguir jugando partidos con regularidad, aunque todas las situaciones se encuentran en fase de estudio y no se descarta nada.

La prioridad, en cualquier caso, está en cerrar de forma definitiva el fichaje del central, con negociaciones avanzadas por el gijonés Borja López y después acometer más opciones en función del desarrollo de la 'operación salida' y de las posibilidades que ofrezca el mercado. El portero que se busca debe encajar en los parámetros económicos y se estudia el perfil: o bien un guardameta veterano, o otra posibilidad, tanto del mercado nacional como del extranjero.