«Estoy contento con este Sporting que ha quedado, está equilibrado» «Este chico es un buen jugador», confirma Garitano sobre Oscar Cortés, ausente en Riazor al igual que el lesionado Loum. El entrenador pide «proteger» a Queipo, se muestra satisfecho con el final del mercado y rechaza hablar de la ventana invernal: «Igual nos quedamos así»

Javier Barrio Gijón Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:02 Comenta Compartir

«Lo afrontamos bien, con mucha ilusión de poder competir el partido», resumió este mediodía Asier Garitano, entrenador del Real Sporting de Gijón, sobre el partido de mañana en Riazor (16.15 horas). Una cita para la que el entrenador vasco tiene, además de Jesús Bernal, las bajas de Loum, con una pequeña rotura muscular, y de Oscar Cortés, el último fichaje, al que se quiere dar más tiempo en su adaptación.

«Loum tiene una roturita y ahí no sé el tiempo (de baja). Iremos valorando cada semana. Algunos partidos se va a perder seguro, pero dependerá de su evolución y será el club el que determine esa situación», detalló sobre el parte médico del senegalés, baja para las próximas jornadas. De Oscar Cortés, dijo, «está bien». Pero, recordó, «es su primera semana aquí después de venir de Escocia y ha tenido muchos cambios, por lo que preferimos que se quede aquí entrenando, mejorando su condición física y su incorporación del grupo».

Al colombiano, cedido por el Glasgow Rangers, lo describió como «un chico que es potente de tren inferior y que necesita mejorar». En todo caso, dijo, «entiende el juego bien, es profundo, potente en la carrera, tiene buenas diagonales por dentro y nos va a ayudar». «Este chico es un buen jugador», concluyó convencido.

Sin el último fichaje, ni Loum, Garitano convocó a 23 futbolistas para este encuentro, incluidos los tres porteros: Yáñez, Christian Joel, Venteo, Guille Rosas, Pablo García, Perrin, Diego, Nacho Martín, Gaspar, Caicedo, Gelabert, Queipo, Corredera, Pablo Vázquez, Dubasin, Amadou, Otero, Kevin, Kembo, Curbelo, Justin, Mbemba y Enol Prendes. Una lista para un partido vibrante, con 'Mareona' incluida: «Están a otro nivel y sabemos que van a estar contentos con nosotros e ilusionados. Tenemos que hacer que se sientan satisfechos porque su respuesta es una pasada».

El Dépor, con la amenaza de Yeremay, ganó pronto terreno en su análisis. «Estamos hablando de un equipo que ha hecho muchos cambios y que tiene un gran poder competitivo», resumió, poniendo como ejemplo al extremo canario, por el que el Deportivo habría recibido ofertas millonarias este verano: «Tienen un gran jugador por el que han rechazado propuestas muy importantes, algo que pocos equipos pueden hacer en esta categoría, y eso muestra la ambición que tiene».

Con todo, deslizó, no habrá un plan específico para Yeremay. «No vamos pensando en un jugador en concreto, sino en el Deportivo como equipo y por encima de todo, en saber las virtudes que tiene. No salir a minimizar a uno y a otro, sino buscar situaciones para poder atacar», avanzó.

No detalló mucho, eso sí, sobre el plan de partido frente a un oponente con un gran poder ofensivo. Se limitó a conceder que «cada partido tiene sus historias, sus pequeños matices», apreciando que en la preparación del encuentro de Riazor «no hemos hecho nada diferente a las tres jornadas anteriores». También ironizó, preguntando por la «cantinela» de la posesión después de que el equipo tuviera el gobierno del balón ante la Cultural, que «volverá, no tengas prisa».

Tiempo después volvió a reflexionar sobre el debate del culto a la pelota. «Ya dije que la posesión me da igual, que lo importante es llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño al rival», sostuvo, buscando que «cuando tengamos el balón, hacer daño, y si no, recuperarlo pronto en los sitios que queremos».

Fue preguntado sobre su porcentaje de victorias, que le sitúa en el número uno de la historia del Sporting, y la ausencia de empates en su estadística. «Me sorprende que sea el que mayor porcentaje tenga y también que no haya habido ningún empate durante este tiempo. Está bien, sin más. Seguimos pensando ya en el siguiente partido y son datos que me ponen contento», concedió.

Al partido de Riazor, el entrenador del Real Sporting de Gijón lo miró con ambición, sin pactar el empate en la previa. «No firmamos. Mi mentalidad siempre es ir a por el partido e intentar competirlo bien y lo que tenga que pasar, pasará».

En un vistazo a la semana, Garitano también explicó su ausencia en la cumbre de entrenadores de Las Rozas. «Me fastidió no ir y ya me disculpé con el presidente, pero la planificación, viendo cómo había ido la primera jornada, horario, días, la teníamos así. Veníamos de jugar el viernes contra la cultural, de descansar dos días», señaló, comprometido con la preparación de su equipo.

Hizo, después, una pequeña mención a Cote, al que intentó convencer durante el pasado curso de que no colgara las botas. «Es un chico excelente y, cuando llegué aquí, ya le dije que había anunciando pronto la retirada», apuntó, manifestando que «tiene las puertas abiertas para lo que quiera y tiene que disfrutar de la familia y del hijo, al Sporting volverá cuando quiera».

Horas antes de subirse al autocar con destino a La Coruña, Garitano hizo un paréntesis para analizar el momento de algunos futbolistas. Sobre Nacho Martín dijo que «es un mediocentro bueno, con buenas características y hay que seguir puliendo los defectos para que no se le noten, pero es receptivo, trabajador y nos está dando un nivel muy bueno en este inicio». «Intuía que nos podía dar esta gran versión», amplió.

Luego hizo una reflexión sobre Queipo, al que, recordó, «nadie le ha regalado nada para estar en un club como el Sporting». Y pidió apoyo para el futbolista: «Los que estamos fuera tenemos que ayudar al chico y, cuando juegue, buscar herramientas para que dé su mejor versión. Sé que la afición es muy exigente en los momentos de dificultad, igual que yo como entrenador, pero hay que ayudarle porque es uno de los nuestros y hay que protegerlo. Estamos en manos de los jugadores».

Con respecto al final del mercado, pese a la no llegada de un defensa, se confesó satisfecho. «El defensa que estábamos buscando no era sencillo y no se ha dado. Tenemos a un jugador como Kembo, que lo estaba haciendo bien, y estoy contento con este equipo que se ha quedado, equilibrado, y ahora hay que intentar buscar la mejor versión de cada uno», aseguró Garitano, que cuenta todos sus partidos de esta temporada por victorias: «Todos somos supersticiosos con cosas, pero intentamos disimularlo. Me centro en lo que estamos haciendo, la idea, y en intentar mejorar al equipo».

De lo que no quiso ni oír hablar fue del mercado de invierno y si el Sporting se guardaba una 'bala' para utilizar en esa ventana, dependiendo del rendimiento de los jugadores en estos próximos meses: «Terminó el mercado, sabemos la plantilla que tenemos, que son 21+3 porteros, más los que vienen de abajo, y no me voy a desgastar en nada que no sea sacar rendimiento a estos. Igual acabamos la temporada así».

De Amadou comentó que «no vamos a dejarle que se confíe mucho, tiene un potencial muy grande y hay que pulir cosas de él porque es un chico que tiene que ir quemando etapas». Y sobre su competencia con Caicedo resaltó en términos generales que «es sana y buena».

Hubo otro paréntesis para analizar la situación del canterano Álex Oyón, quien volverá a jugar esta temporada en el filial tras no llegar a un acuerdo para que compita en Primera RFEF. «No conozco a Álex, sino de cuando lo tuve el año pasado. Entiende bien el juego, juega bien, pero para la temporada pasada era un tramo difícil, duro. Teníamos un jugador como César Gelabert y entendíamos que iba a tener muy pocos minutos», recordó.

Con este punto de partida y tras un largo periodo de inactividad, Garitano defendió que «con su edad tiene que participar y tener minutos, y en este Sporting era muy difícil, lo mejor para él era salir y buscar un equipo en el que pudiera participar y tener esa situación». Pero, agregó, al final «han decidido que se quede», augurando un día a día en el filial «exigente». «Dejarle en el primer equipo no era ayudarlo», sentenció.

De vuelta sobre Cortés, aunque inicialmente se buscaba un futbolista zurdo que pudiera actuar por la derecha, siendo el colombiano diestro, explicó que «a Gaspar lo veo más un perfil de izquierda, y a Cortés, en la derecha. Queríamos algo diferente, pero no se pudo firmar a ese jugador zurdo». Luego, incidió, la idea era que «el zurdo se fuera hacia dentro», jugando por la derecha, pero, aunque Cortés sea diestro, «nos va a dar eso, diagonales, jugar por fuera».

De camino al final salió, de nuevo, el debate anual sobre el no parón de la Segunda cuando llegan las ventanas internacionales y la actividad de las selecciones. «Esto no va a cambiar esta temporada. Lo ideal es que, como sucede con Primera, se pare. Se está intentando, pero para esta temporada es imposible».