Los convocados del Sporting: Loum está prácticamente descartado y Caicedo se ejercita al margen

Andrés Maese Gijón Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:48

Asier Garitano dará a conocer mañana la lista de convocados del Sporting de Gijón con la que se desplazará a tierras gallegas para enfrentarse al Deportivo de La Coruña. Y todo hace indicar que Loum no estará entre los citados. El centrocampista sufre unas dolencias musculares que le impiden trabajar con normalidad.

Loum aterrizó en Gijón para completar el centro del campo. Un futbolista que aporta físico a la medular, pero al que le está costando coger el ritmo del grupo. Asier Garitano ya comentó hace dos semanas que necesitaba amoldarse al trabajo de sus compañeros. Fue precavido y no lo convocó hasta la pasada semana cuando debutó como rojiblanco ante la Cultural Leonesa.

Una semana después de salir a El Molinón para defender el gol de Perrin que le dio los tres puntos al Sporting, todo hace indicar que Loum verá el partido en Riazor desde su casa. El mediocentro se encuentra a la espera de conocer con exactitud las molestias que sufre.

Por otro lado, la imagen del día en la Escuela de Fútbol de Mareo la protagonizó Jordy Caicedo. El delantero salió al campo número dos de Mareo para trabajar junto a Jesús Bernal y el readaptador.

El delantero no pudo completar el entrenamiento del miércoles y esta mañana, mientras sus compañeros se ejercitaban en el gimnasio, él lo hizo sobre el terreno de juego. En principio su presencia en La Coruña no corre peligro. Mañana se conocerá si finalmente entra en la convocatoria de Asier Garitano.

