El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mamadou Loum. José Simal
Deportivo de La Coruña - Sporting de Gijón

Los convocados del Sporting: Loum está prácticamente descartado y Caicedo se ejercita al margen

El centrocampista tiene muy complicado entrar en la citación para La Coruña

Andrés Maese

Andrés Maese

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:48

Asier Garitano dará a conocer mañana la lista de convocados del Sporting de Gijón con la que se desplazará a tierras gallegas para enfrentarse al Deportivo de La Coruña. Y todo hace indicar que Loum no estará entre los citados. El centrocampista sufre unas dolencias musculares que le impiden trabajar con normalidad.

Loum aterrizó en Gijón para completar el centro del campo. Un futbolista que aporta físico a la medular, pero al que le está costando coger el ritmo del grupo. Asier Garitano ya comentó hace dos semanas que necesitaba amoldarse al trabajo de sus compañeros. Fue precavido y no lo convocó hasta la pasada semana cuando debutó como rojiblanco ante la Cultural Leonesa.

Una semana después de salir a El Molinón para defender el gol de Perrin que le dio los tres puntos al Sporting, todo hace indicar que Loum verá el partido en Riazor desde su casa. El mediocentro se encuentra a la espera de conocer con exactitud las molestias que sufre.

Por otro lado, la imagen del día en la Escuela de Fútbol de Mareo la protagonizó Jordy Caicedo. El delantero salió al campo número dos de Mareo para trabajar junto a Jesús Bernal y el readaptador.

El delantero no pudo completar el entrenamiento del miércoles y esta mañana, mientras sus compañeros se ejercitaban en el gimnasio, él lo hizo sobre el terreno de juego. En principio su presencia en La Coruña no corre peligro. Mañana se conocerá si finalmente entra en la convocatoria de Asier Garitano.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada
  3. 3 Vecinos de Llanes convocan una protesta por la participación de Israel en la Vuelta Ciclista a España
  4. 4 Dos heridos en un accidente entre una moto y un coche en Gijón
  5. 5 La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle
  6. 6 Absueltos los dos policías de Gijón acusados de detención ilegal a una esteticista
  7. 7 Juan Cofiño sí irá a la misa del Día de Asturias por «institucionalidad», pero Barbón mantiene su plante por segundo año
  8. 8 Ryanair no deja de volar en Asturias
  9. 9 Denuncian a una pareja por okupas en Langreo y acaban detenidos por alquilar pisos que no eran suyos
  10. 10 El Real Oviedo expedienta a Hassan por su enfrentamiento verbal con Paunovic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los convocados del Sporting: Loum está prácticamente descartado y Caicedo se ejercita al margen

Los convocados del Sporting: Loum está prácticamente descartado y Caicedo se ejercita al margen