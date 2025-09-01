3.010 peticiones para 564 entradas: «Vamos con mucha ilusión con el Sporting de Gijón a Riazor»

Javier Barrio Gijón Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:37 Comenta Compartir

La 'Mareona' está en marcha para el partido de Riazor del sábado (16.15 horas). El club tenía registrados hoy 3.010 abonados que habían solicitado entrada para el partido que el Real Sporting de Gijón disputará este fin de semana contra el Deportivo, en el que milita el exrojiblanco José Gragera, en La Coruña.

El Sporting había recibido un paquete de 564 localidades que, ante la imposibilidad de cubrir la elevada demanda que existe para este encuentro, comenzarán a distribuirse a partir del abonado 5.851 tras el sorteo realizado por el club.

En todo caso, habrá bastantes más seguidores del Sporting en Riazor que los que indica el número de localidades enviadas por el Deportivo. La peña Sentimiento Rojiblanco La Regence, por ejemplo, lleva varios días buscando entradas para este partido a través de amigos y distintos contactos que tiene en La Coruña, logrando, finalmente, garantizar su presencia en el encuentro.

«Hace tiempo que entendemos que hay que buscarse la vida para ver al Sporting fuera y esto estamos haciendo», confirma Xuacu Rodríguez, presidente de este viajero colectivo: «Tenemos cuarenta entradas, pero, eso sí, de 60 euros cada una. Iremos unas 35 personas en autocar, así como otros cinco socios de la peña que están en Galicia por motivos de trabajo o de vacaciones. El año pasado también lo hicimos un poco así, a través de amigos que eran abonados del Deportivo, solo que entonces pagamos 38 euros y ahora, claro, son mucho más caras. Estaremos cerca de la zona visitante».

Por si acaso, también se habían apuntado al sorteo del Real Sporting de Gijón con la esperanza de conseguir las entradas por «alguna de las dos vías». «Vemos que hay mucha confusión en redes sociales con las entradas para este tipo de partidos y cómo las conseguimos algunos. Nosotros ya acordamos en su día que había que buscarse la vida. Incluso votamos en una asamblea de la peña que, si había que coger el coche para ir a comprarlas a la taquilla de algún estadio, había gente dispuesta a ir y la peña pagaría la gasolina», completa Xuacu Rodríguez, avisando de que «para Valladolid haremos lo mismo».

En esta ocasión, la peña Sentimiento Rojiblanco pudo sacar las entradas a través de tres vías. Entre ellas, dos residentes en La Coruña que son amigos de miembros de la peña y alguna exjugadora del Sporting Femenino con la que el colectivo mantiene relación.

El arranque del equipo de Asier Garitano, que ha ganado sus tres primeros partidos y se encuentra en ascenso directo, ha decretado el estado ilusión en el sportinguismo, con licencia para soñar de que esta, sí, puede ser la temporada. «Vamos con mucha ilusión a este partido. La verdad es que hemos vivido todos este inicio con mucha emoción, incluso sufrimiento, hemos estado un poco acojonados en los finales de los partidos», comenta el presidente de Sentimiento Rojiblanco con humor. Pero, observa, «la realidad es que el equipo parece que se siente muy cómodo defendiendo en esos minutos finales, vamos a ver si logramos la cuarta victoria en Riazor o, por lo menos, seguir en una dinámica positiva»

De forma paralela, el club actualizó su registro de abonados, que ya supera los 23.300. De paso, comunicó que la campaña estará abierta hasta el final de la semana que viene, concretamente hasta el viernes 12 de septiembre.