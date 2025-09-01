El Sporting de Gijón oficializa la cesión de Oscar Cortés: «Estoy contento de llegar a este gran club» El extremo está a la espera de ver si esta tarde puede ejercitarse ya con el resto de sus compañeros

Javier Barrio Gijón Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:27 | Actualizado 14:42h. Comenta Compartir

El Real Sporting de Gijón hizo oficial este mediodía la incorporación de Oscar Cortés, a través de una cesión hasta el final de la temporada. Cortés tiene 21 años y llega a préstamo por el Glasgow Rangers, que la pasada temporada pagó más de cinco millones de euros al Lens. En un vídeo desde El Molinón, el extremo colombiano se mostró encantado de su llegada por el Sporting. «Estoy contento de llegar a este gran club y espero verlos pronto en este estadio», aseguró Cortés.

Todavía no está claro si hoy se ejercitará con el resto del equipo en la vuelta al trabajo del Sporting, que esta tarde, a partir de las 17.15 horas, comenzará a preparar el partido del sábado en Riazor.

Ampliar

El nuevo futbolista rojiblanco ya ha superado el reconocimiento médico.

Temas

Sporting de Gijón