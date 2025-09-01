Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón

El último día de mercado parece que será tranquilo en la Escuela de Fútbol de Mareo. El Sporting ha hecho los deberes ... casi en su totalidad. Para que el periodo de fichajes fuera sobresaliente faltaría una última incorporación además de la de Óscar Cortes. Una llegada que, salvo que se ponga a tiro alguno de los futbolistas pretendidos en las últimas semanas, no se producirá, según fuentes consultadas

Asier Garitano fue el que marcó como objetivo en los últimos días de agosto el fichaje de dos futbolistas. Uno para el ataque y otro para la defensa. Y parece que se quedará a medias. Si bien es cierto que la dirección deportiva ha peinado el mercado en busca de un futbolista con las características marcadas por el preparador, ninguna operación ha terminado de convencer en Mareo.

La previsión, a última hora de ayer, era que Óscar Cortes fuera la última incorporación rojiblanca de un mercado marcado por los 3,5 millones de euros invertidos en retener el talento de Jonathan Dubasin y César Gelabert. Dos regresos, esta vez en propiedad, que ya han dejado su sello en el inicio liguero.

El extremo colombiano pasó ayer los pertinentes reconocimientos médicos y la lógica invita a pensar que el Sporting hará oficial esta mañana su incorporación. Solo quedaba firmar la documentación para dar luz verde a la cesión de Cortés por una temporada sin opción de compra. Un préstamo que concluirá cuando lo haga la competición doméstica en la primavera de 2026.

El perfil de Cortés es el que necesitaba Garitano. Un hombre vertical y veloz que pueda ofrecer alternativas al técnico en ataque. En principio llega para jugar en la izquierda, lo que supondrá una competencia extra para Gaspar Campos y Dani Queipo. Aunque este último puede ser una alternativa en el costado diestro como recambio de Jonathan Dubasin.

Le va a quedar al preparador la espina de poder reforzar la defensa con un futbolista polivalente que le pudiera servir para jugar como lateral izquierdo y también como central. El club lo intentó, pero el mercado no le ofreció una opción que terminara de convencer a unos y a otros.

Salvo que en las últimas horas de mercado se produzca un giro inesperado, será Diego Sánchez el que asuma esa polivalencia en el proyecto de Garitano. Hasta ahora, el canterano ha encadenado buenas actuaciones y ha logrado cambiar la opinión del técnico vasco, que asume también la posibilidad de contar con Kembo como el quinto central después de que se truncara su salida a Portugal.

Mercado satisfactorio

Al margen de que la guinda al pastel no terminara de llegar, en el Sporting se respira un ambiente de satisfacción por el trabajo realizado en los despachos.

La incorporación de Dubasin por 1,5 millones de euros inició un mercado con diez incorporaciones cuando se cierre la del colombiano Óscar Cortés. A partir del regreso del catalán llegaron Caicedo, Gelabert, Corredera, Pablo Vázquez, Lucas Perrin, Justin Smith, Loum, además de la promoción de Amadou desde el filial rojiblanco.

De todos ellos, la duda está en el rendimiento que puede llegar a ofrecer Caicedo. Un futbolista que ya estuvo el pasado curso en Gijón y cuyo rendimiento no ha estado acorde con lo que espera el club y la afición.

Con Gelabert y Dubasin como buques insignia del proyecto, los otros dos jugadores que parece que han caído de pie en la ciudad y en el equipo son los dos centrales: Pablo Vázquez y Lucas Perrin. En tan solo tres partidos han sido capaces de ganarse el cariño y el respeto del sportinguismo.

El centro del campo quedó completo con Smith, Loum y Corredera. Tres jugadores que se acoplarán a Nacho Martín y Gelabert para liderar al equipo desde la medular.

Si lo dirigentes aprueban el mercado de fichajes, parece que Garitano también. Quedará libre una ficha del primer equipo. En enero, se intentará reforzar de nuevo el plantel rojiblanco.