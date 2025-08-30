El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El jugador Óscar Cortés

El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes

El futbolista colombiano aterriza en Mareo en calidad de cedido por el Glasgow Rangers y estará el lunes, salvo sorpresa, a disposición de Garitano para comenzar con los entrenamientos

José Ángel García

Gijón

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:46

Al fin el Sporting ya cuenta con la pieza que le quedaba para el ataque. Óscar Cortes llegará en las próximas horas a Gijón para sumarse al proyecto rojiblanco. El futbolista colombiano aterriza en Mareo en calidad de cedido por el Glasgow Rangers y estará el lunes, salvo sorpresa, a disposición de Garitano para comenzar con los entrenamientos.

Había interés en el club rojiblanco para concretar la incorporación del extremo antes del lunes, fecha límite para cerrar las salidas y llegadas. Con ese objetivo intensificó los trabajos la dirección deportiva que tenía entre ojo y ojo la incorporación de un extremo para la banda izquierda que pudiera jugar a pierna cambiada y pelear por el puesto con Gaspar Campos.

La primera opción fue Lasha Odisharia, pero los deseos del georgiano de fichar por el Sporting dieron con un hueso duro de roer. Su equipo, el FK RFS no accedió a dejarle ir y exigía una importante cantidad de dinero que el Sporting no estaba dispuesto a desembolsar. En este escenario entró en juego el nombre de Óscar Cortes, un extremo colombiano de 21 años por el que el Rangers llegó a pagar 5 millones de euros.

La fe del club escocés en el jugador es máxima pero su propósito ahora es que coja experiencia en el fútbol español y el Sporting puede ser el escaparate ideal. Garitano ya tiene al atacante que quería y ahora solo cabe esperar si el cuadro rojiblanco hará un último esfuerzo para reforzar la defensa con un futbolista de banda izquierda.

El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes