Dépor - Sporting de Gijón: Otero y Corredera vuelven a la que un día fue su casa El medio catalán y el delantero colombiano, claves para Garitano, compartieron vestuario en el filial del Dépor en la temporada 2015-16

Iván García Gijón Domingo, 31 de agosto 2025, 18:49 Comenta Compartir

Once años después de su llegada a La Masía, a Álex Corredera le tocó hacer las maletas en verano de 2015. El Deportivo Fabril, por entonces en la extinta Tercera División, se hizo con los servicios del prometedor centrocampista catalán, de tan solo 19 años. «Me ha sorprendido su evolución», reconoce Álex Bergantiños. El excapitán deportivista, y jugador del Sporting en el curso 2017-2018, aún recuerda a ese «extremo o mediapunta de calidad que se ha terminado convirtiendo en un pivote muy completo» y que compartió varios entrenamientos con él durante su dilatada carrera en el Dépor.

Menos coincidió con Juan Otero. El atacante colombiano recaló el mismo verano en el filial blanquiazul, cedido del Fortaleza CEIF colombiano. En su única temporada en A Coruña, el cafetero dejó huella de su potencial. Facturó 19 goles en 34 partidos que cerca estuvieron de valerle el ascenso a los blanquiazules, que disputaron la promoción de ascenso a Segunda B, pero cayeron eliminados por el Navalcarnero. «Era un equipo con jugadores de mucho potencial, varios de ellos han hecho carrera», resalta Bergantiños. El exsportinguista Róber Pier, Edu Expósito, Hugo Rama o Pinchi militaban en aquel filial entrenado por Manuel Mosquera, actual director deportivo del Extremadura. «Juanillo», como lo conocían en aquel vestuario era un «delantero potente y muy trabajador», con un físico privilegiado. Corredera y Otero fueron piezas claves en un Fabril que sentó las bases en una estructura de fútbol base, la deportivista, que en los últimos años, ha cosechado grandes logros, llegando a disputar una promoción de ascenso a Segunda División con su filial o ganando la Copa del Rey en categoría juvenil al Barça de Gavi.

La aventura del delantero colombiano en A Coruña duró un único curso, pues los herculinos no ejercieron la opción de compra por él. Estudiantes de la Plata, Amiens, Santos Laguna y América fueron sus destinos antes de reforzar al Sporting en 2022, el primer verano del Grupo Orlegi. Un año más duró la experiencia de Corredera en tierras gallegas, el tiempo justo para lograr, él sí, el ascenso a Segunda B. El gerundés llegó a debutar con el primer equipo, pero concluyó su etapa en el Dépor tras ese curso. Almería, Murcia, Tenerife y el Khimki ruso fueron sus siguientes destinos.

Con su fichaje por el Sporting de este verano, los caminos del fútbol hicieron que catalán y colombiano volvieran a compartir vestuario casi una década después, en otro equipo norteño. Corredera y Juan Otero vuelven a ser piezas claves en el once de Asier Garitano. Los dos, con tres titularidades en tres choques, tienen mucho que ver en esa racha que ha iniciado el Sporting contando sus partidos por triunfos y que mantiene, por ahora, colíderes a los rojiblancos junto a Racing.

Una buena dinámica que este sábado examinará el Dépor en Riazor. En las gradas se espera un gran ambiente, con desplazamiento en masa de 'La Mareona' incluido. Sobre el verde, las opciones del Sporting pasan en buena medida por las botas de dos futbolistas, compañeros ahora, y que también lo fueron en el Dépor.