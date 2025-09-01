El Sporting de Gijón se cruza en el camino de un resucitado Gragera El centrocampista se reivindica en el Deportivo después de un difícil aprendizaje en Primera con el Espanyol, mermado por las lesiones

Andrés Maese Gijón Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:51 Comenta Compartir

La de este sábado no será la primera cita de José Gragera con el Sporting de Gijóndespués de que el futbolista abandonara la discicplina rojiblanca para poner rumbo a Primera División en el mercado invernal de la temporada 2022-2023.

El centrocampista se enfrentó al Sporting con la camiseta del Espanyol un año después de firmar por el conjunto 'perico'. El cuadro catalán descendió a la categoría de plata y en ese año de transición en el que consiguió el ascenso, Gragera jugó tanto en El Molinón como en Barcelona frente a los rojiblancos.

Un año y medio después, se volverá a ver frente a frente ante su pasado. Será en un encuentro que servirá para conocer hasta dónde puede llegar el Sporting de Asier Garitano. Tres victorias en las tres primeras jornadas avalan al preparador vasco, que el sábado a las 16.15 horas tendrá un rival duro de roer.

El Deportivo de La Coruña, tras el mercado de fichajes que ha realizado este verano, se presenta como uno de los candidatos a lograr el ascenso a final de la temporada. Entre todas las caras nuevas que tienen los deportivistas se encuentra José Gragera. El gijonés se está reivindicando en un club y una ciudad en la que se encuentra muy cómodo.

Tras una temporada, la pasada, marcada por la lesión en un pie que le impidió estar disponible en la segunda mitad de la Liga, Gragera quiere demostrar su valía comandando la sala de máquinas de un Deportivo de La Coruña que ha confeccionado una plantilla con la idea de luchar con los mejores.

En las dos jornadas que llevan los gallegos, esta noche se enfrentarán al Leganés a partir de las 21.30 horas, José Gragera lo ha jugado todo. Fue titular y completó los dos partidos como blanquiazul.

Si bien en el estreno liguero mostraron sus credenciales para el ascenso ganando en Granada y completando un gran encuentro, la pasada semana en Riazor no pudieron pasar del empate sin goles ante el Burgos. Un punto que resultó escaso viendo la gran victoria cosechada en Granada ante un rival que previsiblemente también estará en la zona alta de la clasificación.

Superadas todas las dolencias en su pie y ganando confianza en el terreno de juego, Gragera se reencontrará con sus amigos Guille Rosas, Pablo García y Gaspar Campos. De nuevo volverán a ser rivales sobre el terreno de juego.

En los duelos ligueros disputados hasta la fecha, Gragera aún no sabe lo que es ganar. Si bien cayó derrotado en El Molinón (2-0) con la camiseta del Espanyol el año que consigue el ascenso, en Barcelona no pasó del empate.

Bien diferente fueron los resultados en el 'play off'. Un solitario gol de Javi Puado en El Molinón dejó fuera de la lucha del ascenso a los rojiblancos.

El sábado el Sporting y Gragera se volverán a ver las caras. Un duelo por todo lo alto con la primera gran Mareona de la temporada.