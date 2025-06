Diego Sánchez: «Ha sido un año muy malo, no estuvimos a la altura»

José L. González Domingo, 1 de junio 2025, 13:56 Comenta Compartir

El Sporting de Gijón cerró el sábado una temporada para olvidar que nació con el objetivo de luchar por el ascenso y murió peleando por evitar perder la categoría profesional. Tras el partido contra el Racing de Ferrol, dos fueron los protagonistas que pusieron voz al sentir de la plantilla: Diego Sánchez y Pablo García. Los dos defensas coincidieron en su análisis de la campaña: «Ha sido un año muy malo, no hemos estado a la altura. Debemos tener más autoexigencia», verbalizó el primero.

Con el equipo ya de vacaciones, que se prolongarán hasta el 7 de julio, cuando los futbolistas están citados en Mareo para el inicio de la pretemporada, la atención se fija ahora en la elaboración del nuevo proyecto deportivo con el que el Sporting de Gijón saldrá a competir en agosto. Los contratos apuntan a que unos once jugadores abandonarán el club, lo que significa una remodelación profunda del plantel. «Los números dicen que será una plantilla prácticamente nueva, estaremos esperando los fichajes», apuntó Pablo García. Los malos resultados de la presente campaña no serán un obstáculo para que el club consiga atraer a buenos jugadores. Eso es al menos lo que opina Diego Sánchez. «El Sporting es un club que llama la atención a los de fuera. En cuando a fichajes, no creo que haya problemas a la hora de hacer la plantilla».

Donde no habrá movimientos será en el banquillo. Asier Garitano, que consiguió cambiar la dinámica del equipo firmando cinco victorias y tres derroras en ocho partidos, después de una racha de un triunfo en diecisiete encuentros, será quien comande al Sporting de Gijón en su intento de regesar a Primera. Pablo García valoró el trabajo de un entrenador con el que la plantilla «ha encajado bien».

Con el que hay más dudas es con César Gelabert. La cotización del centrocampista se ha elevado mucho en los últimos meses, desde la llegada de Garitano, y, aunque el club pretende que siga, otras entidades compiten por hacerse con el futbolista. «César quiere quedarse, está cómodo aquí y se ha integrado muy bien. Pero no es algo que dependa de él», explicó Diego Sánchez, un futbolista con contrato en vigor que se muestra «muy contento en Gijón. Estoy feliz, es mi casa».

La jornada fue también de despedidas, la más emotiva la de José Ángel Valdés 'Cote', que deja el fútbol. Pablo García quiso agradecer al jugador «sus consejos y los momentos que pasé con él. Es una pena que se vaya, porque creo que aún tiene mucho fútbol, pero es su decisión y hay que respetarla».

