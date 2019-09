Djurdjevic baja una marcha Djurdjevic se retira al vestuario de Mareo el miércoles tras realizar carrera continua. / ARNALDO GARCÍA José Alberto decide preservar al delantero serbio, que arrastra una sobrecarga, por segundo día consecutivo J. BARRIO GIJÓN. Viernes, 13 septiembre 2019, 04:03

Por segundo día consecutivo, observando el desarrollo del entrenamiento, no estaba en el jaleo el delantero Uros Djurdjevic, metido por la tarde en el gimnasio y sin asomar la cabeza por el número 5 de Mareo. El avance de la semana ha sido extraño para el serbio, que apenas se pierde sesión desde su llegada. Pero ya traía un hematoma en la cara de la batalla de El Alcoraz, con hinchazón, y ahora ha tenido que bajar una marcha por unas molestias musculares. En cualquier caso, desde el club no han puesto en duda su disponibilidad para el partido del domingo frente al Deportivo. Incluso hoy, apuntan, podría reincorporarse al trabajo con sus compañeros. Dependerá de cómo se encuentre y de que no sufra un retroceso.

El miércoles tampoco tuvo mucha actividad. Vio a sus compañeros trabajar en el número 1 de Mareo, mientras él hacía carrera continua, se retiraba y seguía, en el gimnasio, con trabajo de descarga. Ayer la decisión de que se tomara un día más fue de José Alberto, que no quiere arriesgar con el delantero, entre algodones por el esfuerzo físico de los últimos partidos. En principio, el técnico cuenta con Djurdjevic, uno de sus jugadores de cabecera. Sin él, ayer recompuso el ataque con Álvaro Jiménez y Pablo Pérez, y con Bertín y Neftali. Está por ver, en ese sentido, si la idea del 4-4-2 la traslada a otro nivel, llevándola al partido del domingo frente al Deportivo con el serbio y Álvaro Vázquez o Pablo Pérez. O si, por el contrario, mantiene el 4-3-3.

El Sporting encara la quinta jornada del campeonato con buenas sensaciones, tras un inicio muy exigente, con partidos contra los tres equipos que perdieron la categoría en Primera el curso pasado, mostrando una gran fiabilidad defensiva. El equipo, sin embargo, sigue algo atascado en el ataque, con poca definición, pero, sobre todo, con problemas para generar fútbol ofensivo. Djurdjevic se desgastó en El Alcoraz muy lejos del área, salvo a raíz de la entrada de Pablo Pérez y ese arreón final. El serbio, que todavía no ha marcado, apenas dispuso de ocasiones. También tiene el entrenador en la recámara a Álvaro Vázquez, quien de momento ha salido siempre a los partidos como revulsivo.

Un paso más allá

Hasta el momento, el Sporting contabiliza cuatro goles, uno de Aitor García, otro de Borja López, y otros dos, en la victoria ante el Albacete, de Pedro Díaz y Manu García. La prioridad de José Alberto, en ese sentido, era generar los mecanismos para que su equipo fuera eficaz en defensa como punto de partida. Ahora busca una vuelta de tuerca en ataque, donde el Sporting sigue mostrando lagunas. Ya sea para jugar y salir al contragolpe o para encontrar espacios desde la posesión, encuentra dificultades. Ahora hay diez equipos que superan al Sporting (15) en disparos a puerta en Segunda División, con un registro de goles discreto (4). A partir de ahí, cuando el equipo estuviera rodado, el técnico nunca ha ocultado su intención de ir un paso más allá con el balón.