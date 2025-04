Dubasin pide el apoyo de la afición sportinguista: «Necesitamos que estén con nosotros los 90 minutos»

Javier Barrio Gijón Miércoles, 2 de abril 2025, 13:41 Comenta Compartir

«El quipo se fue jodido tras el partido contra el Huesca», reconocía este mediodía Jonathan Dubasin, quien hacía un contexto de la situación del Real Sporting de Gijón antes de entrar en El Alcoraz: «Llevábamos muchas jornadas sin ganar e íbamos con la ilusión de conseguir los tres puntos y darnos una alegría, pero no fue posible».

La imagen de 'El Pingüino', de hecho, derrumbándose sobre el césped tras el gol de la victoria del Huesca simbolizó la dureza del varapalo que se había llevado el equipo en El Alcoraz: «Fue un golpe duro para todos. Era la última jugada y es difícil de asumir después de estar corriendo los noventa minutos. Fue un momento difícil». Pero, prometió, Dubasin fue recuperando fuerzas con el paso de las horas: «La cabeza va bien con toda esta gente, el club... Tenemos que dar un poco más de nosotros».

El atacante del Sporting, que está haciendo una gran temporada a nivel individual dentro del discreto rendimiento colectivo, instó a todo el mundo a pasar página y a pensar en la final contra el Tenerife: «Vemos a toda la gente pensando en el Tenerife, que es lo más importante. Afrontamos el partido con muchas ganas y ambición, y tenemos que demostrar que queremos los tres puntos más que ellos», enfatizó. «Estamos en una situación en la que no vale solo dar el cien por cien, sino mucho más», añadió el futbolista.

La crisis del Sporting ha situado a Rubén Albés en el centro del debate, jugándose, posiblemente, su continuidad este sábado. 'El Pingüino', no obstante, aseguró que había visto en estas últimas horas con mucho ánimo al entrenador, con el que mantiene una estrecha relación después de que los dos coincidieran ya en el Albacete. «Le veo bien. Es un míster con la mente muy fuerte y nos está intentando animar a todos, como siempre, con ganas de revertir esta situación», aseguró. «Nos está transmitiendo la máxima tranquilidad y que sepamos la importancia de esto, que mucha gente no se ha encontrado en esta situación. Estamos tranquilos y confiados en sacar los tres puntos», completó.

La opción de compra

Hubo un paréntesis para encajar una pregunta sobre su futuro, con esa opción de compra obligatoria que mantiene el Sporting para hacerse con sus servicios al final de la temporada. Pero no quiso desviar el foco del presente. «Esas son cosas que tenemos que hablar con mi representante y el presidente. Pero primero tenemos que hacer el trabajo y luego ya se verá. Quedan aún un par de meses y la mente no tiene que estar ahí, sino en sacar los tres puntos contra el Tenerife. Hablaremos con el presidente y ya se verá», reiteró, zanjando el asunto.

En un análisis a la temporada, buscando una explicación al bajón, después de que el Sporting estuviera peleando por el ascenso directo hace unos meses, Dubasin observó que «a lo mejor diciembre nos hizo mucho daño y no estuvimos a la altura de los partidos y la exigencia, y a partir de ahí eso nos fue lastrando un poco». Al mismo tiempo recordó que eso es agua pasada y, añadió, «tenemos que afrontar la realidad».

Entre otras heridas que dejó la derrota ante el Huesca fue la debilidad a balón parado. «Sabíamos de la importancia a balón parado y que ellos hacían mucho daño. Y los tres goles vienen así», lamentó. Sobre los goles en los dos tiempos de prolongación, concedió que «puede ser un poco falta de concentración porque física y mentalmente el equipo está bien».

Sí quiso defender que el Sporting es el mismo de la primera vuelta: «El equipo es reconocible en cuanto a agresividad, a correr, a la alta intensidad, que la tenemos en todos los partidos. Puede cambiar un poco el sistema en base a los rivales porque te ven y tienes que hacer cosas diferentes para sorprender». Y sostuvo que «el equipo se tiene que basar en lo que hacía al principio y en sus señas de identidad: correr, ser agresivo y dar el cien por cien por este escudo. Eso no puede faltar y creo que no le falta al equipo».

También aprovechó la circunstancia para mandar un mensaje a la afición en la búsqueda de apoyos para el sábado. «Solo quiero decirles que los noventa o cien minutos que dure el partido, ellos son uno más, deben apoyarnos hasta el final y, a partir de ahí, pueden transmitir lo que crean necesario. Los noventa o cien minutos los necesitamos, necesitamos que estén en con nosotros, y cuando piten el final, que expresen lo que tenga que expresar y nosotros tenemos que aguantarlo».

No se detuvo mucho en el Tenerife y, preguntado por Álvaro Cervera, que pasó también por el Oviedo, siendo destituido antes de su llegada, recordó que «no lo llegué a conocer y tampoco me hablaron mucho de él, pero tenemos que estar pendientes de lo nuestro». Y apuntó sobre la doble jornada de trabajo de este miércoles que «si el míster la ve necesaria, aquí estamos para ayudar y dar el máximo».

Lo que no quiso fue entrar en polémicas con el árbitro después de sufrir un penalti en Huesca, que fue avisado por el VAR, y de que Joaquín, el infractor, que ya tenía una amarilla, no fuese expulsado. «Fue una jugada muy parecida a la de Rubén Yáñez», deslizó. «No podemos hacer nada», se encogió de hombros, reorientando su discurso: «Cuando recibes tres goles y marcas menos que el rival, no es solo el árbitro».

