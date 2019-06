Sporting Sporting | Jorge Guerrero: «Espero que en este proyecto del Sporting se cuente con la cantera» Jorge Guerrero, ayer, delante de EL COMERCIO. / ARNALDO GARCÍA Jorge Guerrero | Presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas «El sábado queremos trasladar El Molinón a Mieres. Que todo el mundo participe en la concentración de peñas» JAVIER BARRIO GIJÓN. Jueves, 20 junio 2019, 03:05

Mieres se convertirá pasado mañana en la capital del sportinguismo, que teñirá de rojiblanco todas sus arterias durante veinticuatro horas de alegre bullicio. En medio de los últimos preparativos para la tercera edición de la Concentración de Peñas Sportinguistas, pendiente de los remates definitivos, Jorge Guerrero (Gijón, 1972) atiende a EL COMERCIO para anticipar los detalles más superlativos de esta fiesta y valorar la temporada. Tampoco queda en el tintero su situación personal.

-¿Cuánta gente calcula que se va a reunir el sábado en Mieres?

-Creo que a lo largo del día seremos más de 2.000 personas. Tienen previsto asistir unas 93 peñas, aunque no todas vayan a la comida, porque hay gente que trabaja. Por la tarde sí que se sumarán a la fiesta. En la comida, que será en el recinto ferial de Mieres, donde organizaremos una fabada y habrá carne para degustar, estaremos entre 700 y 750 personas. También habrá una recepción a los peñistas, estará el padre Fueyo para hacer una misa en memoria de los peñistas fallecidos...

-¿Está confirmada la presencia de Mariño para el Molinón de Plata?

-Todavía no. Nos había dicho en un inicio que estaría de vacaciones, pero con el tema de la recuperación sigue por aquí. No lo tenemos confirmado, pero lo hablaremos estos días.

-¿Y la representación del club?

-La invitación está, pero tampoco lo sé todavía. Sí quiero decir que esta concentración no sería posible sin el club. Ayer se inauguró la exposición, participa en la gestión del partido entre el Sporting Femenino y el Olímpico León Fútbol... Hay que agradecer que contribuya a que sea un día especial, con muchos alicientes.

-¿A qué aspiran en esta edición?

-A que la gente marche contenta. Queremos que todos participen. Hay que dejar a un lado todo, planificar el año, conocerse e intercambiar impresiones en un día de fiesta.

-Trasladar El Molinón a Mieres.

-Sí. Algo así. Desde las diez de la mañana, con esa recepción del Ayuntamiento, vamos a estar todos. Lo que sí me gustaría es que algún día consigamos que todo el sportinguismo participe de esto. Lo hemos abierto a todo el mundo, no solo a las peñas. Está invitado todo el mundo. No hay que pagar, solo la comida, y eso que esto lleva un trabajo importante, organizando autocares desde Llanes, Oscos, Vegadeo, Ibias...

-¿Qué balance hace de la temporada para la Federación?

-De sobresaliente. Desde que arrancamos con los trofeos Quini, logrando traer al seleccionador nacional, Luis Enrique, ha sido todo un éxito. Hemos hecho muchas cosas: una escuela de padres y jóvenes peñistas en Mieres, las campañas solidarias, las de donación de sangre, las jornadas del deporte y salud en Infiesto... Hemos firmado con el presidente de la Federación y el vicepresidente (Luis Rubiales y Maximino Martínez) un convenio de colaboración. Y el Ayuntamiento de Gijón nos otorgó la medalla de plata de la ciudad. Luego participamos en seminarios de seguridad e integridad, en una formación en el VAR, y estamos en conversaciones con la Liga para suprimir los partidos de los lunes, así como para reducir el precio de las entradas. También hemos tenido momentos duros, como el tema de la famosa pancarta de Carmona y las injurias que se vertieron contra nosotros por aquello.

-¿Qué espera del nuevo proyecto del Sporting?

-Hay que correr un velo sobre la campaña pasada, que no fue de éxito, sino de fracaso. Los jugadores que trajo Miguel (Torrecilla), si los analizamos uno por uno, no son malos, pero no hicieron equipo. Supongo que Miguel habrá detectado los problemas. Me alegra que haya vuelto a confiar en José Alberto. Soy muy de José Alberto. Le tengo mucho cariño. Se lo va a dejar todo. Sigo apostando por la gente de la casa. Hay que dar paso a estos profesionales. Sí me gustaría que alguien saliera a decir que el proyecto deportivo es con mucha gente de la casa, aunque se tardase algo en subir. Ese es el sentir de la gente con la que hablo. ¿Que luego pitan a los de casa? La gente de El Molinón tiene muy poca paciencia. Somos la mejor y la peor afición con nosotros mismos. Pero espero que en este proyecto cuenten con la cantera.

-¿Qué opina de Torrecilla?

-Sería muy populista si le dijera que hay que cambiarlo. Para mí, analizando su trayectoria, escuchándole y tratando con él, me parece una persona que tiene un gran conocimiento del fútbol. Entiendo que es el primer interesado en que esto salga adelante con los recursos que tiene.

-¿Qué le parece Javi Fuego?

-Mi opinión es muy positiva si viene. Seguro que hay gente que lo critica, pero la gente de El Molinón es así. Ya pasó con Joaquín y Maceda. Somos una afición exigente.

-¿Va a dejar la Federación de Peñas?

-Me queda un año de mandato.

-¿Y antes de ese año?

-No sé dónde ha salido eso. Es cierto que me lo han preguntado, pero la verdad que no lo sé. No le puedo decir nada. Sí que es cierto que he rechazado dos buenas ofertas de Madrid, pero prefiero Gijón.

-¿Ofertas de la Liga o la Federación Española de Fútbol?

-Dos ofertas muy buenas.

-¿Se va a incorporar al consejo?

-Si el presidente del Sporting se pusiera en contacto conmigo y surgiera esa conversación, valoraría la posibilidad de aceptar o no lo que me proponga. Hoy por hoy sigo siendo el presidente de la Federación.

-¿Y esa conversación ha surgido?

-No, no... Tenemos una relación exquisita.

-Perdone que le insista, pero ¿esa conversación ha surgido?

-No, no. Si el presidente me llama, veremos. Me lo pensaría, eso sí, porque tengo mis negocios y mis cosas. No valdría para ciertas cosas.

-O sea, va a seguir en la Federación el año que le queda.

-Eso es.

-Y no ha habido ninguna conversación con el club para que usted sea consejero.

-No, en ese sentido, no.