Garitano, en busca de un cambio de rumbo para el Sporting de Gijón

Javier Barrio Gijón Domingo, 13 de abril 2025, 00:26 Comenta Compartir

Pase lo que pase en la abrasiva contienda de este domingo en el Pepico Amat, que promete un lleno de casa en el que tratarán de hacerse oír doscientos sportinguistas, el Sporting no pisará esta jornada el descenso. Pero esa red, proporcionada por el empate del Zaragoza, que se libró de perder ante el Eibar por un gol de su salvador portero Poussin, no debe ser un consuelo. Tampoco algo a lo que agarrarse. No supondrá un blindaje eterno ante otro descalabro. El día del debut de Asier Garitano, el Sporting está necesitado de resultados y de estímulos para su alicaída tropa. Un empate en Elda daría para un mínimo paso, un ejercicio de contención de daños frente al equipo que encarna la amenaza del descenso para volver el viernes a El Molinón. Una victoria sí supondría un impulso notable, dado lo delicado de la coyuntura, dejando muy tocado al Eldense. Pero otra derrota, pese a esa ventaja clasificatoria cobrada en los duelos directos, alimentaría los demonios de las últimas semanas.

Al filo de la navaja volverá a jugar hoy el Sporting, tuneado lo justo por la preparación exprés que ha tenido que pilotar el entrenador de Vergara: el martes por la mañana aterrizó en Asturias, contando con cinco sesiones para amoldar a los futbolistas a su idea y preparar un partido con liturgia y sensaciones de final. Todo mezclado con una doble ración de terapia psicológica, infinidad de charlas con los futbolistas y, también, el refuerzo del vídeo. Así echará a andar el Sporting de Asier Garitano, elegido para levantar un proyecto que solo ha ganado un partido de los últimos diecisiete de liga.

Celoso en los entrenamientos y en sus manifestaciones, el técnico vasco se ha enfocado en ordenar al equipo, pulir sus vicios tácticos, acercándolos a su idea, buscar un estirón en la estrategia y, sobre todo, no descomponerse como bloque y, a nivel defensivo, con ocho goles lamentados en los tres últimos partidos. También se ha acercado a los jugadores, a los veteranos, que podrían tener un peso importante en este primer día, en el que, dadas las circunstancias, con las bajas de Dotor y Caicedo, el entrenador podría virar esta tarde hacia un 4-2-3-1.

El empate del Zaragoza en La Romareda permite al Sporting seguir fuera del descenso pase lo que pase

Estas dos últimas lesiones han adelgazado todavía más su margen para elegir, teniendo que reclutar con el paso de los días al delantero Amadou y al mediocentro Aarón Quintana, quien, a sus 21 años, debuta en una citación con el primer equipo del Sporting.

Diego Sánchez y Cote

El once arroja incertidumbre, comenzando por el rol de Diego Sánchez, el central más regular de la temporada. No está claro, pero Garitano estudia reunir en este partido a la pareja Maras-Róber Pier, lo que descabalgaría al canterano. Al menos como central. Cote, por el contrario, parece relanzado con el vasco, tras la inactividad que vivió en los últimos meses de Rubén Albés. Y está en duda Guille Rosas, quien, si está al cien por cien, jugará. En principio, el lateral no se ha resentido de sus problemas en la rodilla derecha, aunque sigue entrenando con un aparatoso vendaje. A partir de ahí quedaría por ver qué plantea Garitano para desatascar el ataque, aunque no tiene mucha opción.

Delante de sus ojos estará el Eldense de José Luis Oltra, renacido de la mano del técnico valenciano. El equipo alicantino, que ha publicitado el partido de hoy como la gran oportunidad de asomar la cabeza y que cuenta con el pedigrí de Diawara, jugador con pasado 'Champions' y de Liga Europa, solo ha perdido dos partidos desde el mes de enero, con cuatro victorias. Ha pegado mordiscos a la ventaja del Sporting hasta, en este momento, echarle el aliento en el cogote. La victoria de los de casa supone el adelantamiento en la tabla, metiendo al Zaragoza en descenso.