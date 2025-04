Garitano: «Venía a dar tranquilidad a los jugadores, pero ellos me la han dado a mí»

Javier Barrio Gijón Viernes, 11 de abril 2025, 14:53 Comenta Compartir

«Cuando hay un cambio de entrenador es normal que se hable. Es una semana corta: la llegada fue el martes, se habló un poco, pero la gente (afición) es consciente de hacia dónde vamos y del partido, pero, sobre todo, nosotros». Asier Garitano, entrenador del Real Sporting de Gijón, no se mostró este mediodía inquieto ni preocupado por el ruido generado con su llegada, confirmando, de paso, que su equipo solo tiene ojos para el partido del domingo en Elda (18.30 horas).

El técnico vasco agradeció contar con algunos días para «cambiar algunas cosas», anticipó, pero, especialmente, encontrarse con jugadores «muy receptivos para dar valor al partido». «Venía a darles tranquilidad a ellos, pero me la han dado a mí viendo cómo entrenan», prometió el nuevo entrenador del Real Sporting de Gijón, quien confirmó la lesión de Jordy Caicedo, de la que informó EL COMERCIO.es, y su baja para el Pepico Amat. Pero sobre el tiempo de recuperación, que apunta a varias semanas, no quiso profundizar hasta tener en la mano el resultado de las pruebas: «Vamos a ver cuánto tiempo, pero no va a poder estar para el partido de Elda».

En su intervención, un día antes del viaje, Garitano escondió sus cartas y habló de forma muy superficial. «Algunas cosas seguro que van a cambiar», se limitó a conceder, dando su bendición al potencial de la plantilla: «Tenía conocimiento de todos los jugadores. Los he sufrido como rivales y son buenos, hay un muy buen grupo, muy receptivo».

En todo caso, añadió sobre el impacto de la coyuntura actual, «cuando no tienes buenos resultados, pues estás fastidiado y ahí es donde hemos tocado». Un cambio de realidad desde el mes de diciembre, peleando a falta de ocho partidos para el final por la permanencia. «Puede costar más, pero la realidad es esa y hay que prepararse para estos ocho partidos, para controlar cada situación», solicitó.

Garitano tiró de su experiencia en otros equipos, especialmente en el Leganés, para argumentar que ya se ha visto en esta tesitura: «Con el Leganés, en Primera, los cuarenta partidos eran con ese objetivo de mantener la categoría. Lo hicimos y fuimos solventes, y era un objetivo parecido cuando volvimos en Segunda, faltando pocos partidos, y terminamos terceros». A renglón seguido volvió al Sporting: «Ahora estoy muy contento, conozco a la plantilla, los jugadores son los que son y entendemos dónde van a poder funcionar».

«Son ocho partidos, es lo que hay, y eso no va a cambiar», resumió, concentrado en el «día a día» y, también «en controlar todas las situaciones que podamos sabiendo de la dificultad». «El Eldense es un equipo que sabe lo que tiene que hacer», resumió sobre el rival, explicando en la preparación que en su metodología entran las sesiones de vídeo diarias y manifestando, por otra parte, de que «vamos a un estadio a jugar contra un rival duro y estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido».

Sobre su relación con los futbolistas, Garitano explicó que «llegas a un sitio nuevo y ellos están un poco a ver qué nos cuenta este, están expectantes, son receptivos». «Hay que convencerles de lo buenos que son porque si no lo fueran, no estarían en el Sporting. Hay que hacerles hincapié en que son buenos, tienen talento y voy intentando reforzarles en las cosas que hacen bien, que son muchas. Pero voy tranquilo a Elda», aseguró.

A partir de ahí, el entrenador del Real Sporting de Gijón instó a todos a ofrecer su mejor versión: «Que cada uno dé todo lo que tiene y saquemos las virtudes para que el equipo sea mejor». También quiso poner en el mismo plano la relación con todos los futbolistas, preguntado en concreto por Dubasin y Olaetxea, fichajes de Rubén Albés. «No es que tenga una mayor relación o menos, pero cuando hay una destitución, no te gusta. Somos personas. Hay 22 equipos y no sé si esta es la destitución 16 ó 17, convivimos con esto y fastidia. No he hablado de esas situaciones porque los veo entrenar y la respuesta es buenísima», subrayó.

Tuvo un punto y aparte para Juan Otero, del que observó que «tiene condiciones para hacer todo», sin particularizar en que demarcación lo ve él: «Lo sufrí de todas las maneras, lo sufrí partiendo de la derecha, jugando de delantero con Djuka. Tiene condiciones para todo y lo importante es que esté convencido», remarcó, sin inquietarse por la falta de gol: «A casi todo el mundo le cuesta. Vamos a intentar buscar herramientas para poder tener situaciones, pero, insisto, lo más importante es que los jugadores sean buenos».

Con este punto de partida, Garitano vislumbró un partido «muy duro» en los duelos y en el que, añadió, «habrá que controlar muchas situaciones en las que son fuertes y lo hacen bien». «Lo ideal sería atacar todo lo que puedas, pero eso no suele ocurrir y hay que estar preparados también y defender con orden». Lo que no quiso fue adelantar su planteamiento para el Real Sporting de Gijón en Elda: «Ventajas a José Luis (Oltra), pocas, no te voy a decir lo que vamos a hacer». Eso sí, anticipó la convocatoria de Amadou y de alguno de los jugadores del filial que han estado entrenando estos días con el primer equipo.

