El inicio de Garitano como entrenador del Sporting, con números de ascenso El actual entrenador del Sporting firma uno de los mejores arranques de lo que va de siglo, con 18 puntos de 27, y habiendo ganado todo como local

Contaba Asier Garitano en la entrevista de hace un par de semanas en EL COMERCIO que desde el primer día se siente muy cómodo en Gijón. Tal vez, en los cuatro meses y medio que lleva como entrenador del Sporting de Gijón, le haya dado tiempo a empaparse de la cultura sidrera de la ciudad, disfrutar de algunos de sus múltiples espectáculos veraniegos o aprender alguna de las expresiones más típicas de la villa. Sobre el refranero playu, pocas expresiones mejor traídas al deporte rey que esa que dice que «en la rula no pregunten, apunten».

Y es que más allá de gustos y de preferencias, donde todo es opinable, los números del actual técnico del Sporting desde que llegase al banquillo asturiano el pasado 8 de abril dejan por ahora poco margen a la interpretación: seis victorias en nueve partidos. O lo que llevado a lo numérico supone haber conseguido 18 de los 27 puntos en liza con él en el banquillo.

Por poner en perspectiva, en este siglo solo David Gallego y Abelardo, en su primera etapa, sumaron más puntos en sus primeros nueve duelos ligueros. Ambos amarraron 19 unidades, una más que el vasco. El actual técnico sportinguista, además, no lo tuvo fácil de primeras. Llegó para sustituir a Rubén Albés en la recta final del curso pasado, con el equipo en barrena y a las puertas de un duelo en el campo del Eldense que, de perderlo, hubiese metido de lleno a los sportinguistas en la lucha por no descender. Garitano se estrenó en el Nuevo Pepico Amat con una victoria más sufrida que lucida (1-2) y con un papel destacado de Dubasin y Gelabert, autores de los goles. Una síntesis de lo que hasta ahora ha sido su etapa al frente del Sporting.

Por poner en perspectiva, la progresión de puntos que atesora hasta ahora Garitano como técnico rojiblanco arrojan una proyección de 84 puntos al final de una temporada de 42 jornadas. Una puntuación de ascenso directo en todas las temporadas de este siglo –exceptuando la 2011-2012–. De hecho, en las últimas trece campañas, solo Osasuna en 2019, que ganó el campeonato con 87 puntos, mejoraría dicha cifra.

El lunes ante el Córdoba, el Sporting estuvo lejos de cuajar un encuentro redondo pese a sumar los primeros tres puntos del curso. Cierto es que el equipo mejoró en la segunda mitad, sobre todo a raíz de los cambios. Con la presencia de Guille Rosas y Gaspar Campos sobre el verde, los rojiblancos fueron capaces de llegar más y mejor, dándole vuelta a un duelo que se les había puesto cuesta arriba tras el error de Yáñez que supuso el 0-1. La del lunes fue la tercera vez en las últimas nueve temporadas –las que lleva de manera consecutiva el Sporting en Segunda– que los del Piles inician la campaña con triunfo. Los sportinguistas no empezaban ganando desde agosto de 2021.

El fortín de El Molinón

Esa capacidad de agarrarse a los duelos y competirlos, incluso en los días menos brillantes, también está siendo otra de las señas de identidad de los de Garitano. Las tres derrotas del vasco –en Cádiz, Málaga y Castellón– fueron por la mínima. Podrá jugar mejor o peor, pero derrotar al Sporting no parece tarea sencilla.

Garitano ironizaba el día de su presentación con que, hasta ahora, le había tocado sufrir El Molinón, pero no tenerlo de su lado. En sus tres visitas como técnico rival (dos con el Leganés y una con el Tenerife) se había marchado de vacío del templo sportinguista. Ahora, el fortín está de su lado. El guipuzcoano ha ganado sus cuatro primeros partidos oficiales en El Molinón. Un hito que en el último medio siglo solo había conseguido Rubén Baraja, en la temporada 2017-2018. El vallisoletano, de hecho, comenzó ganando sus diez primeros partidos como local.

Diez serán los partidos que lleve Garitano como entrenador rojiblanco tras el de este sábado, en el Alfonso Murube de Ceuta. Una visita para la que el Sporting debe elevar su nivel de juego y pulir errores. Eso sí, desde la tranquilidad de ver sus tres primeros puntos en el casillero.