Asier Garitano, entrenador: «El nivel del aficionado del Sporting es de Primera. Ahora toca poner al equipo ahí»

En un mundo, el del fútbol, donde florecen los entrenadores que reclaman su cuota de atención, Asier Garitano (Vergara, 1969) transmite una imagen de ... extraña sencillez. «Me dicen que soy un tipo normal, no sé si eso es bueno o malo», explica el técnico del Sporting, que visita EL COMERCIO para repasar la actualidad del club rojiblanco a pocas fechas de que el equipo se estrene en El Molinón. Será el lunes 18, ante el Córdoba.

–Poco más de una semana para que arranque la Liga, ¿cómo de satisfecho está Asier Garitano con lo que ve de su equipo?

–A principio de pretemporada nos marcamos unos objetivos. El fútbol actual es muy inmediato y la gente se queda con el resultado, pero seguramente sea el cuarto o quinto objetivo de lo que queremos. Nos centramos en situaciones de juego, la condición física, las conductas en grupo... Hasta la fecha, y esperando ya estos amistosos con los que acabaremos la pretemporada (Racing de Ferrol y Arenteiro) estamos contentos y tranquilos porque se van cumpliendo esas situaciones.

–Mucha doble sesión, bastante carga de trabajo y para culminar hoy dos amistosos. Está siendo un verano exigente.

–Sí, de una exigencia grande. Cuesta al principio porque estamos doblando muchas veces y con volúmenes altos. Sabemos a dónde queremos llegar en las intensidades y cargas para ese 18 de agosto, pero eso cuesta. El jugador llega a las ocho de la mañana a Mareo y hay días que sale a las ocho y media de la tarde. Eso un día y otro... Mentalmente cansa. Pero tenemos un buen grupo, que está predispuesto al trabajo.

–Diego Sánchez, Perrin, Corredera... Ya van varios jugadores que, preguntados por el objetivo, mencionan la palabra ascenso.

–Yo lo entiendo porque al final los periodistas preguntáis que si el objetivo es el ascenso y ellos qué van a decir... Pues que sí. Pero yo creo más en los objetivos a corto plazo. Hablar de objetivos a ocho o diez meses no te sirve de absolutamente nada. Por historia, por afición, por estadio o por ciudad hay muchos que no deberían estar en esta división, como el Sporting. Pero el nivel de la Segunda es muy alto, puede ser la quinta liga más potente del mundo. Por presupuesto y condiciones, los favoritos son los tres que bajan. Los demás, entre ellos nosotros, tenemos el objetivo de llegar bien y competir cada jornada.

–Pero en las reuniones con Guerra y otros directivos o gente del grupo se fijarán unos objetivos más allá de competir, ¿no?

–Hombre, el que firma por el Sporting sabe que viene a un equipo potente. Pero al final lo que te va a exigir la gente es que lo des todo. El fútbol es un juego y yo lo que le digo a ellos es que el aficionado estará contento si lo damos todo, si les transmitimos esa entrega de verdad. Vamos a llevar al límite a los jugadores en todo lo que podamos, eso seguro.

–Tres semanas para el cierre de mercado y faltan tres fichajes. Dicho por usted y por Guerra. ¿Es así?

–Sí. Un jugador sería en esa posición de defensa o lateral porque tenemos la situación de Diego que también nos puede jugar en las dos. Esperemos que sea zurdo. Luego, un mediocentro y también un banda. Tenemos a Dani, Gaspi, Duba, que son diestros, buscamos algún jugador que sea diferente. A ser posible que sea zurdo también y que pueda jugar en la derecha. Lo encontramos y lo firmamos (Juan Córdoba), pero no pudo ser. Una pena.

–Esta semana avanzaba EL COMERCIO el interés del Sporting en el extremo Lasha Odisharia, zurdo y banda derecha... También en el mediocentro Mamadou Loum. Parece que encajan...

–He visto que algo se ha publicado. Coinciden en las posiciones que buscamos y en que son buenos jugadores. Pero tienen algo en común y es que son de otro club. Tienen contrato en sus equipos y ya hemos tenido la experiencia con el caso de Sergio que sacar a un jugador con contrato es muy difícil.

–Precisamente este ha sido un verano en el que el Grupo Orlegi ha hecho una inversión importante –4 millones de euros– por Dubasin y Gelabert.

–Han hecho un esfuerzo muy grande. Cuando me reuní con Alejandro Irarragorri le dije que creía que al equipo le hacía falta tener mas jugadores en propiedad. Comprar a Dubasin y a Gelabert es una inversión potente. Ahora ya son tuyos, cosa que el año pasado no eran aunque deportivamente ya estuviesen. Eso también puede tener consecuencias a la hora de equilibrar la plantilla porque hay un gasto importante que tenemos que compensar. Igual podemos estar más justos en otros sitios, pero lo asumimos porque creemos que es lo mejor. Orlegi ha hecho una inversión importante y hay que valorarlo porque no es fácil gastar ese dinero en Segunda salvo que seas un recién descendido.

La delantera

–Otero, Caicedo y Amadou. ¿Cómo afrontan la temporada con esa terna de nueves?

–Son diferentes. Yo a Jordy lo vi en Tenerife, en el partido de Liga del año pasado, pero cuando llego aquí se lesiona y no lo pude tener esos meses. Por lo que me han dicho su pretemporada anterior fue bastante decente, pero tuvo lesiones que le cortaron la progresión. Luego la exigencia del Sporting, siendo tu primera vez viniendo de otro fútbol la adaptación no es sencilla. Su temporada fue mala. Ahora, hace pretemporada y está yendo bien. Le vamos a sacar todo lo que tiene. A Juan ya lo conocéis. Hace de todo y ya ha demostrado que es un jugador muy competente para esta categoría. Y con Amadou, yo lo vi el año pasado y creo que es un jugador que con paciencia puede ser interesante para la categoría.

–Renovar la cesión de Caicedo fue una decisión sorprendente.

–Cuando se habla un poco con Alejandro te explica las situaciones y las entiendes . Hicimos el esfuerzo por algunos jugadores y eso te lleva a que, por ejemplo, no haya salidas. Jordy era un jugador que ya estaba en un equipo del grupo. Hay que equilibrar plantilla. ¿Dónde teníamos el déficit? Se va Maras, que era de otro equipo, se va Róber Pier a México y no tienes ningún central. Se va Lander a Eibar y Nacho que decide no renovar. Estás sin centrales y sin medios porque Dotor también era del Celta. Entonces primero tenemos que ir a por centrales y mediocentros. Tuvimos la suerte de fichar Pablo Vázquez, a Lucas Perrin y a Álex Corredera pronto. A partir de ahí, ya tenemos el esqueleto del equipo. ¿Después? Equilibrar con los mejores jugadores que podamos.

–¿Entonces la continuidad de Caicedo entra dentro de esa lógica de 'equilibrar' otras operaciones del equipo?

–Hay un poco de todo. Viene por esa situación y porque creemos en él.

–Veníamos hablando de solidez atrás y falta de pegada arriba y el otro día contra la Cultural marcan Amadou y Caicedo, pero se sufrió mucho atrás.

–Es lo que pasa si te quedas con el resultado. Tuvimos los mismos problemas defensivos que contra el Marino, lo que pasa que cuando cometes errores con rivales de mayor categoría te penalizan más. Hemos tenido partidos en los que no hemos metido ni un gol y en los que seguramente hemos tenido más situaciones. La idea es que defensivamente seamos un equipo sólido, pero empezando desde arriba.

El legado de su 'Lega'

–Cuando le preguntan a Guerra dice que el problema el año pasado estuvo atrás. Usted sabe lo que es subir a Primera, con el Leganés, precisamente construyendo un bloque muy sólido.

–Aquel Leganés era un equipo muy fuerte defensivamente porque era un equipo que atacaba muchas veces. Era muy poderoso, muy ganador en todos los sitios. Estamos hablando que hay 6 o 7 jugadores jugando en Primera a día de hoy. Ruiz de Galarreta, que está en el Athletic, era suplente.

–¿Dónde está la clave para subir?

–Lo más importante es tener buenos jugadores. Luego hacer de un buen grupo un buen equipo, que no es lo mismo. Conocer tu plantilla, las características que tiene y saber llevar ese plan de partido. Lo único que tenemos garantizado es el apoyo de la afición si lo damos todo. El nivel del aficionado del Sporting es de Primera División, demostrado durante muchos años. Ahora toca poner al equipo ahí. Es difícil, pero le pasa a muchas ciudades. Le pasa el Sporting, como al Zaragoza, al Málaga, al Dépor...

Ampliar Garitano sujeta el especial por el 120 aniversario del Sporting del periódico EL COMERCIO en presencia de su director, Ángel González, y el jefe de Deportes, José Ángel García.

–De los jugadores del filial que más minutos están teniendo (Enol Prendes, Mancha, Manu Rodríguez, Aarón Quintana), ¿ve a alguno quedándose en plantilla?

–A día de hoy, a cualquiera. La calidad del entrenamiento es muy alta. Manu lo está haciendo muy bien. Joshua al principio no estaba por el tema de extracomunitarios y luego se nos dio tristemente la lesión de Lozano. También Enol, que está fenomenal. Estoy contento con todos y esa gente tiene ese plus de que saben lo que es el Sporting de verdad. Por eso digo que si viene a algún fichaje tiene que ser porque nos mejora lo que hay.

–En su configuración de plantilla, Corredera es doble pivote, Gelabert, mediapunta, y Dubasin banda derecha. ¿No?

–Sí. Álex (Corredera) en ese 4-2-3-1 nos da esa posibilidad que hacíamos con Nacho Méndez de según lo que demande el partido poder adelantarlo o que juegue más en paralelo al otro mediocentro. A César (Gelabert) lo veo por detrás del delantero, también por las características de la gente de fuera. Y Dubasin, si tuviésemos que ubicarlo al dibujar la plantilla, para nosotros es banda derecha. Aunque sabemos que ha jugado en Logroño por la izquierda y en otros equipos incluso de delantero.

–¿Tiene claro el once del debut frente al Córdoba?

–Sé lo que queremos, nuestra idea y a dónde vamos a llevar los partidos. ¿Quién? Vamos a aguantar hasta el domingo. Por ahora nos centramos más en dónde queremos atacar, por dónde queremos apretar al rival... Luego ya tendremos tiempo de poner las piezas.

– ¿La continuidad de Kembo, Oyón o Mbemba depende de que lleguen los fichajes?

–Si eso pasa ya veremos. Por ahora están con nosotros.