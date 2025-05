Cote, sobre su decisión de dejar el Sporting de Gijón: «Me gusta salir bien de los sitios y al primero que no me quiero engañar es a mí» El lateral de Roces reiteró su decisión de colgar las botas anunciada el pasado mes de marzo y recordó que el club «es más grande que Cote y que cualquier jugador»

E. C.

Iván García Gijón Viernes, 2 de mayo 2025, 13:45 Comenta Compartir

Apenas dos meses después de anunciar su retirada, la rueda de prensa de José Ángel Valdés 'Cote' de este viernes en la Escuela de Mareo pivotó sobre aquel anuncio. «Siento que mi etapa acabó o va a acabar porque hay gente más capacitada que yo», comenzó diciendo el todavía capitán del Sporting de Gijón a la primera pregunta sobre si aquella decisión es irrevocable. «Soy honesto, lo fácil sería quedarme a verlas venir en este club, pero yo no quiero estar así», ahondó.

Lo cierto es que al lateral de Roces fueron varias las ocasiones en las que le intentaron coger la espalda con una hipotética continuidad más allá de este curso. «Quiero mucho a este club y como lo quiero tanto creo que es lo mejor. Me gusta salir bien de los sitios y al primero que no me quiero engañar es a mí. Creo que hay gente más capacitada en este momento y ya está», sentenció a otra de las cuestiones. «El Sporting es más grande que Cote y que cualquier jugador».

Y es que a pocos jugadores les ha cambiado tanto su rol con la llegada de Asier Garitano como al propio Cote. Solo en Elda no fue de la partida y encadena dos titularidades seguidas. «Las victorias ayudan y ahora está todo más tranquilo, pero somos conscientes de que es Segunda y todavía falta. Quedan cinco partidos, puntos en juego y tenemos que seguir ganando». A título personal, reconoció que «ha llegado otro entrenador con otras ideas y otras maneras de verlo, otro sistema... Al parecer le encajo mejor».

Preguntado por un entrenador el día que anunció que colgaba las botas, Cote eligió a Mendilibar, con quien compartió varias temporadas en Primera Division en el Eibar. «Son de la misma tierra, algo se parecen en forma de ser, tienen similitudes», reflexionó sobre los parecidos entre el actual técnico de Olympiakos y Garitano, a quien valoró como un técnico «con capacidad y al que lo que tenemos que hacer es ayudarle lo máximo posible».

Centrados en lo inmediatamente deportivo y con la vista puesta en la visita a Castalia, donde el equipo puede dejar vista para sentencia la salvación, Cote definió a su rival del lunes, el Castellón, como «un equipo dominador, sobre todo en su campo. Es de los equipos que mejor juegan, que te somenten». Aventuró un partido más animado que el de Cádiz, un encuentro que definió como «aburrido» incluso para los propios protagonistas. «Aquí creo que por las características de los dos equipos podemos tener más oportunidades».

La situación de la cantera y su futuro como técnico fueron dos de los últimos temas sobre los que el lateral opinó. De Mareo asumió que las hornadas de canteranos «van por rachas, pero jugadores buenos siempre van a legar al primer equipo. Nacho Martín o Queipo, antes Guille o Gapsar. Unas veces van a venir más y otras menos, eso seguro», expuso. Y sobre su vinculación en los banquillos, y una posible continuidad en el cuerpo técnico rojiblanco ahora que está sacando el curso de entrenador, tiró de ironía para decir que «igual no me quiere ni para eso (Garitano)». Eso sí, reconoció que, tal y como entiende el fútbol, agradece a los que «equipos que son capaces de jugar con el balón y robar en campo rival».