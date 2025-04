Juanma Castaño, sobre el Sporting de Gijón: «Es una vergüenza»

E. C. Martes, 8 de abril 2025, 09:42 Comenta Compartir

Juanma Castaño, director de 'El Partidazo' de la Cope, no oculta su malestar ante la situación del Sporting de Gijón y el Grupo Orlegui: «Es una vergüenza. No me meto con el trabajo de nadie, pero Rubén Albés tenía que haber salido del Sporting, como mínimo, hace diez partidos», afirmó el periodista de Gijón en el espacio radiofónico.

Además de la situación clasificatoria del Sporting, Castaño criticó el proceder del club en relación al cambio de entrenador: «Ha tenido que dejar al Sporting al borde del descenso a Primera RFEF, un equipo que el año pasado jugó promoción, para que el club decidiera prescindir de él».

Juanma Castaño también dirigió duras palabras contra Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegi, propietario del Sporting: «El dueño mexicano emigrado a Estados Unidos porque no le dejan entrar en su país por un problema fiscal, por supuesto, no viene a Asturias para nada».

Y también se mostró crítico con el futuro del equipo: «La cantera, hecha una ruina. Todos los equipos de la cantera por detrás del Real Oviedo en todas las categorías. Una ruina», reiteró el gijonés.