Loum se retira del entrenamiento del Sporting con molestias

El Real Sporting de Gijón volvió a ejercitarse esta mañana en Mareo a puerta abierta. Oscar Cortés siguió con su evolución y completó con normalidad toda la sesión, ya integrado a sus nuevos compañeros y bajo la atenta mirada de Asier Garitano.

La nota más preocupante de la jornada fue la retirada de Mamadou Loum, que sufrió un pinchazo y se retiró en la recta final de la sesión.

El club tenía previsto someterle a una prueba para descartar o confirmar que sufriera algún tipo de lesión muscular, lo que no está claro. Loum, en ese sentido, paró nada más notar la molestia, pendiente ahora de esa exploración.

Por otra parte, Álex Oyón, después de que no saliera en el final de este mercado, competirá en principio con el filial. El atacante encara los últimos meses de su contrato con el Sporting, que podría renovarle si le hace ficha profesional.

