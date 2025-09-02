El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Loum se retira del entrenamiento del Sporting con molestias

El senegalés será sometido a una prueba en las próximas horas

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:36

El Real Sporting de Gijón volvió a ejercitarse esta mañana en Mareo a puerta abierta. Oscar Cortés siguió con su evolución y completó con normalidad toda la sesión, ya integrado a sus nuevos compañeros y bajo la atenta mirada de Asier Garitano.

La nota más preocupante de la jornada fue la retirada de Mamadou Loum, que sufrió un pinchazo y se retiró en la recta final de la sesión.

El club tenía previsto someterle a una prueba para descartar o confirmar que sufriera algún tipo de lesión muscular, lo que no está claro. Loum, en ese sentido, paró nada más notar la molestia, pendiente ahora de esa exploración.

Por otra parte, Álex Oyón, después de que no saliera en el final de este mercado, competirá en principio con el filial. El atacante encara los últimos meses de su contrato con el Sporting, que podría renovarle si le hace ficha profesional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
  3. 3 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  4. 4

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  5. 5 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  6. 6 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  7. 7

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  8. 8 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  9. 9 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  10. 10

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Loum se retira del entrenamiento del Sporting con molestias

Loum se retira del entrenamiento del Sporting con molestias