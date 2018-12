Al Sporting solo le faltó el gol en Lugo (0-0) DAMIÁN ARIENZA Los hombres de José Alberto fueron superiores a su rival, pero no pudieron regalar una victoria a la Mareona ANDRÉS MAESE Gijón Sábado, 22 diciembre 2018, 15:29

La falta de puntería evitó que la Mareona pudiera celebrar una victoria del Sporting en el último partido del año para los asturianos. José Alberto vivió su primer partido con un desplazamiento masivo de sportinguistas y quiso ser valiente desde el principio. Finalmente el técnico eligió utilizar a Blackman y Djurdjevic en el ataque para presentar un equipo que no cesó de buscar la portería rival desde el primer minuto.

El Lugo no fue rival. Los gallegos, que gozaron de ocasiones para adelantarse en el marcador, se vieron gobernados por un Sporting que en el primer minuto del encuentro estrelló un balón en el palo tras un cabezazo de Babin en un saque de esquina. No fue la única acción de peligro que generaron los hombres de José Alberto. A los veinte minutos, Djurdjevic gozó de una ocasión tras un centro de Carmona, pero su remate no encontró la portería.

0 Lugo Juan Carlos; Campabadal Sergio Gil, m. 84), Vieira, Josete, Kravets; Juan Muñiz (Campillo, m. 60), Seoane, Azeez, Iriome; Escriche (Dongou, m. 72) y Cristian Herrera. 0 Sporting Mariño; Geraldes, Peybernes, Babin, Cordero; Carmona, Nacho Méndez, Salvador (Cofie, m. 78), Traver (Jiménez, m. 78); Djurdjevic y Blackman (Pablo Pérez, m. 63). Árbitro: Gorostegui Fernández-Ortega. Amonestó a Juan Muñiz, Cristian Herrera, Vieira, Josete por parte de los locales y a Nacho Méndez, Babin por parte de los visitantes. Incidencias: partido disputado en el Anxo Carro.

El serbio estuvo de notable alto, pese a que no firmó su gol en el Anxo Carro. Su desgaste en el ataque es de agradecer por sus compañeros. En Lugo supo aguantar el balón y presionó al rival hasta forzar varios errores que permitió al Sporting recuperar el esférico cerca de la portería de Juan Carlos.

La valentía es el principal ingrediente de la receta de José Alberto. Por momento se llegó a ver a seis jugadores en el campo contrario para presionar el inicio del juego de los gallegos, que se vieron sorprendidos por un planteamiento que tan solo les permitió generar algunos contragolpes, que detuvo Mariño.

Cabe destacar el papel de Cristian Salvador en el centro del campo. Fue el mejor junto a Peybernes y Babin, que rozaron la perfección en un choque en el que ganaron la mayor parte de las acciones a los delanteros del Lugo. La pena para el zamorano en el centro del campo es que Nacho Méndez no tuvo su día. El luanquín estuvo espeso y el equipo notó la falta de creación en las acciones de ataque.

Si la primera parte fue de notable alto para el Sporting, el descanso sentó mejor a los locales, que buscaron revelarse ante el planteamiento de José Alberto. Poco duró el dominio del cuadro en el que milita el exrojiblanco Juan Muñiz. Los asturianos volvieron a marcar el ritmo del partido, pero la falta de acierto fue clave para no regresar con los tres puntos de Lugo.

La lesión de Cristian Salvador se notó en el tramo final. Su ausencia en los últimos diez minutos dejó al Sporting sin orden en la medular, lo que agracedió el Lugo. Lo mejor es que el equipo de José Alberto sigue invicto en la competición y despide el año con 11 puntos de los últimos 15 disputados. Las vacaciones serán necesarias para todos porque aún queda mucha Liga por delante.

