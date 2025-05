Pablo García, jugador del Sporting de Gijón: «Hasta que la salvación no sea matemática tenemos la obligación de ir a ganar» El lateral valoró la tranquilidad que supone el triunfo frente al Deportivo, aunque hizo hincapié en la importancia de cerrar la permanencia logrando un triunfo definitivo en La Rosaleda este fin de semana

Iván García Gijón Miércoles, 14 de mayo 2025, 13:51

«No estamos salvados matemáicamante, así que tenemos que ir a Malaga a conseguir los tres puntos», se encargó de recordar esta mañana Pablo García en su primera respuesta en la sala de prensa de la Escuela de Mareo. El futbolista del Sporting no ocultó el componente balsámico del último triunfo frente al Dépor: «Nos da esa tranquilidad de alejarnos un poco de los puestos de descenso». Para él fue «una victoria que necesitábamos todos».

Ahora con 50 puntos, todo se ve de otro modo. Son siete de ventaja con el Eldense, que marca la quema, cuando quedan únicamente nueve por disputarse. Una situación que podría llevar a una relajación que el canterano no quiere que ocurra. «Hasta que no sea matemático tenemos la obligación de ir a cada uno de esos tres partidos a conseguir la victoria. Por la afición, por la entidad y por poder subir más puestos».

Quien ha subido su posición en el terreno de juego es él. Con la llegada de Garitano y la vuelta, parece, de Diego Sánchez a la posición de lateral zurdo, García viene jugando por delante del zaguero del carril. Una posición que tampoco le es nueva, pues en su temporada en el Alcorcón cuajó una gran campaña ahí. «Creo que puedo hacerlo bien en las dos posiciones. El míster me está pidiendo una posición más adelantada, pero creo que no debo olvidar que también puedo jugar de lateral». El canterano rojiblanco considera que este año «he completado buenos partidos jugando como carrilero en defensa de cinco y también en línea de cuatro cuando lo he tenido que hacer».

Quien no defenderá más la banda izquierda del Sporting tras estos tres partidos es Cote. Como compañero de posición y de equipo, García reconoció que «es un referente para todos» y también que «me intento fijar en muchas cosas de él». Menos importancia le da a un posible ascenso del Real Oviedo, cuando todo parece que los azules jugarán, al menos, 'play off': «En el vestuario solo se habla de la permanencia que es en lo que estamos centrados ahora».