El Sporting se pone a salvo

Y a falta de tres partidos para las vacaciones, el Sporting respiró y soltó el lastre de una mala temporada, abrazando ya la permanencia virtual, ... con los cincuenta puntos que tiene en el bolsillo. Lo hizo abrochando una victoria ante el Deportivo en un partido bipolar, sudando la gota gorda hasta el final por el paso atrás de la segunda mitad. Asier Garitano logró el triunfo sentenciador en una buena primera parte, con goles de Nico Serrano y Nacho Méndez, con Gaspar notable y Gelabert, superlativo.

Sporting de Gijón Yáñez; Guille Rosas (Kevin Vázquez, m. 87), Maras, Róber Pier, Cote (Diego Sánchez, m. 68); Olaetxea, Nacho Méndez, Gelabert (Nacho Martín, m. 77); Gaspar(Pablo García, m. 68), Otero y Nico Serrano (Queipo, m. 77). 2 - 1 Deportivo de La Coruña Helton; Petxarromán, Pablo Vázquez, Jaime, Obrador (Escudero, m. 77); Diego Gómez (Hugo Rama, m. 60), Genreau (Barbero, m. 45), Villares, Yeremay (Herrera, m. 45); Mario Soriano y Eddahchouri (Bouldini, m. 82). Goles 1-0: m. 17, Nico Serrano. 2-10: m. 44, Nacho Méndez. 2-1: m- 60, Barbero.

Árbitro Guzmán Mansilla. Amonestó en el Sporting a Olaetxea, Gelabert; y en el Deportivo a Yeremay.

Incidencias partido disputado en El Molinón antes 20.782 aficionados.

Tremendo final de campaña del palentino, que llenó el vacío de Dubasin y estiró al Sporting en la primera y, también, en una segunda mitad de gama baja, con el Dépor cerca de igualar. Cierto es que el equipo, que estampó dos balones en el palo, tuvo una colección de ocasiones para vivir en bata y zapatillas el final. La salvación oficial, con la garantía de las matemáticas, llegará esta tarde si el Eldense no gana.

Con lluvia del norte, destemplando la tarde, arrancó el choque. Una jornada delicada para el Sporting, bajo sospecha, espantada con una descarga continua hacia la portería del brasileño Helton Leite. Guille Rosas asaltó al fin la titularidad con Garitano. También Gaspar, compinche del lateral por la misma banda y protagonista del inicio. Con ganas de reivindicarse. De esa zona surgieron las primeras escaramuzas de los rojiblancos.

Balón al palo

El atacante gijonés, con permito de un siempre dispuesto Juan Otero y del estupendo Gelabert, fue el interruptor de una serie de oleadas que empujaron al Dépor contra su portero. La lluvia cesó, pero del cielo cayeron varios balones al área del Dépor, embotellado. Uno de ellos fue conectado por Gaspar y, tras un rebote, salió rebotado contra el poste. El empuje del Sporting, empeñado en agradar, abría el partido en canal, predispuesto el once gallego al desafío por su alegre ataque. Pero se percibía un grado diferente de necesidad, con los gijoneses meritorios a la victoria.

Hubo tiroteo en una dirección y en otra, cada vez más suelto y presente Gelabert en ese ida y vuelta. Así, tras una estupenda asistencia de Gelabert a Otero, lento de gatillo, el palentino construyó otro ataque desde el centro del campo. Y combinó con Gaspar, omnipresente y certero en su asistencia a Nico. El navarro se bautizó como goleador con un remache cruzado.

Con el viento a favor, sus propias pérdidas de balón eran la única amenaza para el Sporting, nervioso atrás, sobre todo por la banda por donde transitaba Diego Gómez. No había, eso sí, mucha noticia de Yeremay, bien controlado por Guille y obligado a buscar pastos de interior. Otero, tras un pateo desviado, hizo un gesto extraño, disparando el temor a una posible lesión. Pero la cosa no pasó a mayores. Era una cuestión de comodidad. La situación se remedió con un cambio de calzado.

Antes del descanso, otra galopada de Gelabert, determinante en cualquier idea ofensiva, estuvo a un tris de fructificar. Pero el pase del palentino, lanzando al Sporting con una gran aceleración marca de la casa, se orientó hacia la zona en la que más patrulleros cerraban a Gaspar. Una vez más, presente. El once de Garitano hacía daño al Dépor con su verticalidad, con Pablo Vázquez y Jaime defendiendo un campamento avanzado. Un balón largo de Yáñez a Otero volvió a despelotarles, pero el balón se le escurrió al cafetero.

Entrada de Cristian Herrera

Antes de meter la cabeza en la caseta, el Sporting sentenció en otra oleada relámpago. Gelabert levantó el periscopio, vio por el rabillo un desmarque de varios metros que tiró Nacho Méndez a la espalda de todo el mundo, y ahí fue el balón. El luanquín, que juega los que apuntan a ser sus últimos partidos como rojiblanco, regateó a Helton y marcó a placer. Óscar Gilsanz regresó del camerino con un par de cambios lógicos por la coyuntura que atravesaba su equipo, que escuchó cómo Guille Rosas reventaba un balón contra el poste en la reanudación. También Cristian Herrera pudo enrarecer el ambiente si llega a calibrar mejor su remate, en una situación limpia, tras un mal despeje de Maras. Pero la ejecución fue desastrosa.

Fue un aviso. El canario ya no indultó más. Un desajuste del Sporting, con Herrera atacando y rematando a gol a la espalda de Maras y anticipándose a Guille tras un centro de Diego Gómez, dio vidilla al Deportivo y endureció el final. No se hundió el Sporting, sin embargo, que tuvo el tercero en las piernas de Nico, Nacho Méndez y Róber Pier. Ataques casi siempre paridos por Gelabert. El partido, no obstante, iba demasiado desbocado. El Sporting, cada vez más canijo.

Para bajar marchas, Garitano metió mano a falta de veinte minutos y acorazó la banda izquierda con el doble refuerzo de Diego y Pablo García, mudándose Nico a la diestra. El Sporting reculó y se apretó en defensa, buscando una emboscada. Por cansancio y molestias, aguantando algún mosqueo en la grada, el vasco completó la reforma retirando a Gelabert por Nacho Martín y a Nico por Queipo. Olaetxea retrasó un poco su posición y Pablo apenas cruzó el centro del campo.

El final resultó un tormento, con el Dépor bombeando balones. Herrera volvió a relamerse con el empate. Guille dejó su sitio a Kevin en una despedida amarrada por la defensa, con el paso atrás de Lander, de cinco. El final resultó pasional, con El Molinón entrando en juego para espantar el calvario.