Paso atrás del Sporting

Andrés Maese Gijón Sábado, 6 de septiembre 2025, 18:28 | Actualizado 18:36h.

Cuando un equipo juega a empatar, suele perder. Es lo que le pasó al Sporting en La Coruña. La propuesta de Garitano volvió a ser conservadora. Guille Rosas y Kevin Vázquez formaron un doble lateral en el once inicial para después terminar el partido sin delanteros en el intento de defender un empate que se perdió en los últimos instantes con un gol de Barcia.

Aseguró Pablo Vázquez que para luchar por la parte alta de la clasificación, el Sporting tenía que mostrar personalizad en Riazor. Justo lo que le faltó al equipo. Garitano volvió a dar prioridad al juego del rival y se equivocó. El doble lateral dejó clara su idea de partido. Esperar e intentar aprovechar alguna ocasión.

Yáñez volvió a ser el mejor. Dos buenas manos salvó a los rojiblancos. Una en la primera parte y otra en la segunda mitad. Otro ejemplo de lo que fue el Sporting en La Coruña. Sin que el Deportivo hicieran un gran papel, los rojiblancos pagaron cara su racanearía.

En el descanso Garitano intentó dar un paso adelante retirando del terreno de juego a Guille Rosas e introduciendo a Gaspar Campos. Otra vez dejó clara su idea de que Kevin Vázquez le aporta más seguridad defensiva. Un plan que deja al equipo cojo en ataque con Dubasin irreconocible, Otero muy aislado y Gelabert intentando salir de un laberinto.

Los cambios introducidos en la segunda mitad fueron difíciles de gestionar. Primero porque se agotó una ventana a los cinco minutos de reanudarse la segunda mitad con el cambio de Diego Sánchez por Pablo García. Después, porque con el empate en el marcador Garitano decidió terminar el partido sin delanteros. Y cuando el rival es capaz de adelantarse en el marcador te deja sin recursos para intentar igualar la contienda.

Mbemba volvió a disputar minutos en la Liga. Lo hizo para suplir a Nacho Martín, que tuvo que abandonar el partido por una dura entrada de Yeremay. La entrada quedó en el limbo. Martín le dijo al árbitro que la acción era de tarjeta roja, pero ni el VAR ni la realización le dieron importancia. No hubo ni una sola repetición de la jugada. Podría haber cambiado y mucho el devenir del enfrentamiento, pero no se supo nada más.

Barcia fue el único que pudo perforar la portería de Yáñez. Un disparo muy potente se coló en la meta rojiblanca para delirio de Riazor. El Sporting se quedó muy cerca de haber sumado un punto en tierras gallegas, pero no lo pudo lograr. Y cuando quiso buscar el empate se encontró con Justin Smith y Dubasin como las referencias ofensivas acompañados de Queipo y Gaspar Campos en los costados. Este último necesita espabilar. No está y cada vez aparece menos. Una mala noticia.

Deportivo de La Coruña Germán; Ximo Navarro (Comas, m. 75), Loureiro, Barcia, Escudero (Stoichkov, m. 66); Patiño (Quagliata, m. 66), Villares, Mario Soriano; Luismi Cruz (Herrera, m. 75), Mulattieri (Zakaria, m. 59) y Yeremay. - Sporting de Gijón Yáñez; Kevin Vázquez, Pablo Vázquez, Perrin, Pablo García (Diego Sánchez, m. 52); Nacho Martín (Mbemba, m. 56), Corredera; Guille Rosas (Gaspar Campos, m. 45), Gelabert (Queipo, m. 84), Dubasin y Otero (Justin, m. 84). Goles 1-0: m. 88, Barcia.

Árbitro Carlos Muñiz. Amonestó en el Deportivo a Villares, Yeremay, Zakaria; y en el Sporting a Otero.

Incidencias partido disputado en Riazor.

En líneas generales, al Sporting le faltó atrevimiento. Un plan de partido para buscarle las cosquillas a un Deportivo que asusta más sobre el papel que sobre el terreno de juego. Perder está permitido, ahora toca levantarse.

