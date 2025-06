El primer fichaje del Sporting, Álex Corredera, ya está en Gijón: «Voy a dar todo de mí para que funcione»

S. V. / J. B. Martes, 17 de junio 2025, 13:31 Comenta Compartir

«Feliz, contento y con ganas de representar este escudo y defenderlo». El primer fichaje del Real Sporting de Gijón ya está en Asturias. Álex Corredera, que vestirá la camiseta rojiblanca la próxima temporada y se pondrá a las órdenes de Asier Garitano llegaba este martes a Gijón y dedicó unas breves palabras a los medios.

Tras pasar las correspondientes pruebas médicas «y cerrarlo todo con el club», Álex Corredera se mostró ilusionado del nuevo proyecto que se pone por delante. «Es una gran oportunidad y un gran club y voy a dar todo de mí para que funcione», manifestaba.

Pieza clave para Garitano, que ya le conoce de su etapa en el Tenerife. «Es importante conocerle, pasamos un año juntos en Tenerife y es importante que un club como el Sporting se haya interesado por mí», agregaba el futbolista.

También con ganas, dijo, de conocer a la afición sportinguista, «de la que todo el mundo habla maravillas y lo he sentido cuando ya vine a jugar aquí».

En cuanto a lo que va a aportar es «todo lo que he podido aprender estos años en las diferentes categorías. Tengo experiencia en Segunda División, he pasado por momentos buenos, por momentos malos, he podido disfrutar de un 'play off'. Espero poder ayudar en el centro del campo a generar juego al equipo tanto a nivel ofensivo como defensivo y sumar desde donde sea para conseguir el objetivo que no tiene que ser otro que devolver a este equipo a donde se merece estar».

