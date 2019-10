«No puedo pensar constantemente que mi puesto corre peligro» Sábado, 12 octubre 2019, 03:36

Uno de los hombres de la semana fue Miguel Torrecilla. El director deportivo rompió su silencio en una entrevista concedida a este periódico. En la misma, el salmantino mostró su total confianza en José Alberto López. El preparador aseguró ayer que «no he leído nada sobre las palabras de Torrecilla porque quiero mantenerme al margen para tener la mente limpia». El ovetense comentó que «tenemos que mejorar muchas cosas y en eso es en lo que me estoy centrando sin distracciones». Además, señaló que «siento el apoyo del club desde el primer día». Cuestionado por su cargo en el Sporting, el preparador subrayó que «entiendo las preguntas, pero no puedo pensar constantemente si mi puesto corre peligro, sería muy angustioso para mí».