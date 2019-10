Sporting Sporting | «Tenemos que saber sufrir como perros» La plantilla del Sporting realiza ayer ejercicos de calentamiento en Mareo bajo las órdenes del preparador físico Fran Albert. / ARNALDO GARCÍA El cuadro rojiblanco desea recuperar la imagen ofrecida en el último partido en casa para lograr un triunfo balsámico | José Alberto estudia la opción de volver al 4-3-3 ante la ausencia de Manu García, al que podría sustituir el canterano Pedro Díaz ANDRÉS MAESE GIJÓN. Sábado, 12 octubre 2019, 03:35

Aseguró ayer José Alberto que de una derrota «siempre se aprende más que de una victoria». Sus palabras llegaron cinco días después de que su equipo perdiera gran parte de los votos de confianza que se ganó en el último encuentro que disputó en El Molinón en el que goleó al Almería.

Hoy el Sporting se presenta de nuevo ante su afición (16 horas) con el único objetivo de vencer al Alcorcón y demostrar que han aprendido de los errores cometidos. «Tenemos que saber sufrir como perros», señaló el preparador como una de las conclusiones a las que llegó tras el encuentro disputado en Fuenlabrada. El resto parece importarle poco a un José Alberto que se encuentra en «deuda» con el sportinguismo tras el tropiezo del pasado domingo.

La sonrojante derrota ante el Fuenlabrada fue la culpable de que la plantilla viviera una de las semanas más complicadas en lo que va de temporada. Cuando parecía que se había encontrado un sistema y un once inicial adecuados para sumar de tres en tres, un recién ascendido devolvió a la realidad al cuadro gijonés. «No podemos repetir el partido del otro día», indicó al respecto.

La segunda parte en el estadio Fernando Torres sacó los colores a la defensa rojiblanca que esta tarde sufrirá, al menos, un cambio. La imagen ofrecida fue preocupante y el entrenador espera que su equipo sea «sólido y rocoso». Todo hace indicar que el cuerpo técnico volverá a utilizar a Francisco Molinero en el lateral derecho en detrimento de Unai Medina.

La permuta en la banda podría no ser la única, ya que Borja López parece haberse ganado, de nuevo, un hueco en el centro de la zaga. El gijonés, suplente en los últimos encuentros del Sporting, regresaría para participar junto a Babin. Un movimiento que desplazaría al de Martinica al perfil diestro de la defensa, por lo que Marc Valiente vería el inicio del choque desde el banquillo tras disputar dos partidos completos de manera consecutiva.

Vuelve Javi Fuego

La línea trasera es la que más dudas genera junto al centro del campo para el choque de esta tarde ante el cuadro madrileño. José Alberto López tiene en mente recuperar el trivote en la medular ante la ausencia de Manu García. La convocatoria del canterano con la selección sub 21 ha dejado huérfano al Sporting de un mediapunta «con sus características». Su puesto, que ocupó en algún entrenamiento de esta semana Pablo Pérez, parece que finalmente será para Pedro Díaz. Una decisión que conllevará al cambio de sistema.

La del canterano no será la gran novedad del once inicial ya que, después de dos encuentros como suplente, Javi Fuego regresará al once inicial para situarse por delante de los centrales. «El jueves no estaba para jugar y el domingo decidimos repetir el equipo porque veníamos de hacer un buen partido», explicó José Alberto sobre el centrocampista. Así, el poleso recuperará el mando del equipo después de que Cristian Salvador participara ante el Almería y el Fuenlabrada junto a Méndez y Manu.

Fuego vuelve para liderar el lavado de imagen que busca realizar esta tarde el Sporting en El Molinón ante un Alcorcón que no conoce la derrota a domicilio en las cinco salidas que ha completado hasta la fecha. «Tenemos que reaccionar y para ello nos centramos en el partido de casa, donde estamos haciendo bien las cosas para lograr que El Molinón sea un fortín», apuntó el preparador.

La titularidad del rojiblanco en el trivote y la más que probable presencia de Pedro Díaz, será acompañada por Nacho Méndez. Un hombre que se ha ganado la confianza de José Alberto desde el primer encuentro de la competición para ser uno de los fijos en las alineaciones.

Al igual que le sucedió a Javi Fuego en las dos últimas jornadas, Uros Djurdjevic perdió su sitio en el equipo. En su lugar participó un Álvaro Vázquez que no ha sabido aprovechar las dos oportunidades concedidas por José Alberto para estrenarse como goleador con la camiseta rojiblanca.

La falta de gol sigue siendo un problema en el Sporting y esta tarde el serbio volverá a contar con la confianza del cuerpo técnico. El delantero será la principal referencia ofensiva para que intente aumentar su escaso registro goleador y acerque así la victoria a un equipo necesitado de sumar tres nuevos puntos para alejarse de la zona baja de la clasificación.

Con cambios en la defensa, en el centro del campo y en la delantera, parece que tan solo los hombres de banda repetirán en la alineación. Álvaro Traver, que ayer se retiró del entrenamiento matinal, no tiene asegurada su presencia en la convocatoria. Su más que posible ausencia allana el camino a Carlos Carmona.

El mallorquín, que alterna suplencias con titularidades seguirá en el costado derecho. En el lado opuesto, Aitor García parece haberse acomodado al perfil zurdo. Una posición que desde hace años carece de dueño. El extremo necesita encontrar su mejor versión, esa que ante el Almería sentenció el choque antes del descanso. Su velocidad y profundidad resultan claves para el juego del Sporting.

En medio de una crisis de resultados, el cuadro gijonés busca refugiarse en El Molinón. Un estadio en el que no conoce la derrota y donde se encuentra más cómodo. Vencer y convencer es otra cuestión. Como ya indicó José Alberto en la previa del choque ante el Almería, lo primordial es ganar para aumentar la confianza del grupo y así «lograr la regularidad que se necesita en esta competición». Sin Manu García, parece que será menos sencillo.