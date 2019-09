Sporting | «No nos afecta llevar tan pocos puntos porque merecemos más de los que tenemos»

«Me gusta hablar con calma. Las prisas no suelen ser buenas para nada», admite Jean-Sylvain Babin mientras se dirige al campo número 2 de Mareo para su encuentro con EL COMERCIO. La frase, pronunciada por uno de los capitanes del Sporting, adquiere una doble lectura inicio de temporada de cierta marejada para el equipo gijonés. El inicio ha estado por debajo de las expectativas, pero Babin confía en el crecimiento rojiblanco.

-¿Qué sensaciones le quedan tras estos siete primeros partidos?

-Veo muy bien al equipo de ánimo. Los resultados no están acompañando, pero hay más cosas buenas que malas. En los siete partidos hemos tenido en los que hemos hecho lo más difícil, que es ponernos por delante en el marcador. Eso es una buena señal.

-José Alberto decía tras el partido ante el Racing que se vio al Sporting que quiere.

-Sí. Fue un Sporting reconocible, parecido al del filial de José Alberto: con las bandas abiertas, profundas, llegando bien a la línea de fondo... Tuvimos el control del juego, paciencia y verticalidad durante más de sesenta minutos. Hay que quedarse con eso.

-En ese partido hubo un cambio de sistema, ¿con cuál se sienten más cómodos?

-En pretemporada trabajamos tanto el 4-4-2 como el 4-3-3. Ahora estamos mirando más el 4-2-3-1, con un mediapunta como es Manu. Al final no cambia tanto, porque siguen siendo tres centrocampistas en el medio. Ese sistema nos va muy bien, igual que el 4-3-3. El 4-4-2 también nos vale, pero creo que depende más del rival y la fase de partido en la que estemos. Para ciertos partidos nos viene bien, pero para toda la temporada quizás no. Al final, el rival te acaba conociendo y nos puede pasar como en la temporada pasada, que estuvimos nueve partidos sin perder y nos acabaron pillando la forma de contrarrestarnos.

-¿Qué aspecto cree que tienen que mejorar?

-Hay una cosa que me preocupa: que nos tiran poco y nos meten gol. El año pasado, Diego (Mariño) tenía que hacer muchas más paradas y aun así conseguíamos dejar la portería a cero. A nivel de ataque, contra Las Palmas no jugamos bien, hay que ser sincero. Contra el Racing sí, tuvimos cinco ocasiones muy claras. Todos queremos ganar, pero si hay que empatar o hacer un mal resultado prefiero que sea así, tirando a puerta.

-En el entorno hay cierta preocupación por la falta de gol.

-El fútbol son las dos áreas, pero no somos el Real Madrid. Hasta a ellos les cuesta marcar desde que no está Cristiano Ronaldo. Al final, el balón acabará entrando. Cuando vayamos ganando 1-0 no debemos ponernos nerviosos por fallar goles, porque la ventaja la tenemos nosotros. Tenemos que manejar el juego, que es algo que no supimos hacer en varios partidos. Precisamente contra el Racing, a partir del minuto sesenta entró el partido en una ida y vuelta que les convenía más a ellos.

-¿Ve a Djurdjevic afectado por la falta de gol?

-No le afecta. Siendo sincero, está muy bien, muy tranquilo. Es mi compañero de habitación y sé cómo es, totalmente diferente lo que transmite en el campo. Cuando juega es una mosca cojonera con los centrales (ríe): pelea, se faja, hace de todo... Fuera es un chico muy humilde, muy tranquilo y muy amable, un gran compañero. El nivel del grupo humano en el vestuario es espectacular, hay un gran ambiente en el vestuario. Somos una familia y a ninguno nos está afectando los pocos puntos que llevamos, porque merecemos más de lo que tenemos. Ahora tenemos que ir a por el siguiente partido a muerte.

-Este año comparte el puesto con dos nuevos centrales.

-En algunas cosas los veo parecidos. Marc tiene una muy buena salida de balón, es el mejor central del club en ese sentido. Borja es bastante completo, zurdo, un perfil que escasea en el mundo del fútbol, y además va muy bien por arriba. Somos tres centrales completos y competimos por dos puestos, pero son 42 partidos mínimo y va haber minutos para todos.

-Parece que ha conectado bien con ellos.

-A Marc lo conocía más porque me enfrenté muchas veces contra él cuando estaba en el Valladolid y yo en el Alcorcón. A Borja no lo conocía mucho, pero sabía que era de la cantera y que había pasado por buenos clubes. Es fácil jugador con los dos, además, estamos sentados juntos en el vestuario, porque Marc tiene el dorsal '4', Borja el '5' y yo el '6'.

-En El Molinón solo han ganado un partido de los cuatro disputados, ¿les pesa jugar en casa?

-Creo que no. Además, seguimos invictos como locales. Es verdad que los empates no te permiten ir de tres en tres, pero se está viendo un Sporting fuerte y difícil de batir. No noto más presión que en otras temporadas. Solo nos falta ganar y estamos haciendo más cosas para ganar que para perder. Sí que es cierto que el gol del otro día contra el Racing es una falta de concentración que no se puede repetir. Lo hemos vuelto a ver estos días en vídeo. En un saque de banda lo normal es que todo el mundo esté bien colocado, y no fue el caso.

-Esta temporada estrena capitanía, ¿qué tal se encuentra en su nuevo papel?

-Muy cómodo. No es algo forzado, sino natural. Tengo que resaltar un nombre, el de Arturo, nuestro 'coach', que trabaja con nosotros a nivel mental y el desarrollo personal. Me está ayudando mucho.

-Su renovación se alargó durante todo el paso curso, ¿se veía hace un año en Gijón a estas alturas?

-En la última entrevista con ustedes -publicada el 31 de diciembre del pasado año- no estaba lejos de firmar. Estábamos empezando las negociaciones. Luego hubo una fase en la que pensaba que no iba a hacerlo, en el mes de mayo, porque llevábamos tiempo sin hablar. Esa fase coincidió con mi peor partido, que fue en La Romareda. No estuve nada fino ese día. Yo lo llevé bien a nivel deportivo y mental. Mi novia fue clave al apoyarme en el día a día. Está en las buenas y en las malas. Al final, el ochenta por ciento de la negociación se hizo en las dos últimas semanas de Liga.

-Se resolvió en pocos días.

-El míster fue clave. También el presidente, Miguel Torrecilla... Fue una negociación larga, pero las dos partes movimos las cartas muy bien.

-¿Por dónde habría pasado su futuro de no seguir en Gijón?

-No había nada concreto. Yo tenía claro que no iba a firmar con ningún equipo hasta después de la Copa de Oro. Había recibido ofertas mucho antes de junio del Zaragoza y del Huesca, pero siempre dije que mi cabeza estaba en el Sporting y así lo he demostrado. No se suelen ver muchos casos de jugadores que llegan a la última jornada sin renovar.

-¿Cómo vivió el verano tras firmar su contrato?

-Con mucha tranquilidad. Era el hombre más feliz del mundo. Fui a la selección con los deberes hechos y lo vi todo desde allí con optimismo e ilusión, porque todo lo que me dijo el presidente se fue cumpliendo. Primero con el fichaje de Javi Fuego, luego con los de Manu García y Borja, y también con la continuidad de Diego Mariño y Djuka.

-¿Le sorprendió el fichaje de un jugador como Javi Fuego?

-No tanto porque es de aquí, de la casa. Cuando uno siente los colores como él sabía que tarde o temprano volvería. Para nosotros es un refuerzo de lujo. Es un capitán, un líder, que sabe estar y jugar. Es un orgullo jugar con él.

-¿Conocía a Manu García?

-Sí, ya lo tenía fichado (ríe). El año pasado jugó en Toulouse y tengo muchos amigos que siguen la liga francesa. Me decían 'ya verás, en los primeros cinco metros es demoledor'. Tiene regate, último pase, llegada, gol... Nos va a reforzar muy bien. Está siendo el mejor en este inicio de temporada para mí.

-¿Acudirá esta temporada a algún compromiso con Martinica?

-Está hablado desde el segundo día de mi regreso. Tuve primero una reunión con el míster y luego otra con Miguel (Torrecilla). No va a haber ningún problema. No voy a ir a ninguna fecha FIFA con mi selección porque todos tenemos muy claro el objetivo. La selección es mi país, lo que siento, pero llega un momento en que hay que ver las cosas de otra manera y no ser egoísta. Yo ahora soy aquí un referente para los chicos, para la mayoría de aficionados, que me dan su cariño y lo noto. No puedo fallarles. Además, uno de los partidos coincidiría con el derbi.

-Al anunciarse la llegada de José Alberto dijo que tenía ganas de trabajar con él, ¿ha reafirmardo esa impresión en estos meses?

-Totalmente. Soy muy cercano al míster. Hay una cosa que la gente no sabe, pero me he apuntado al nivel 1 de entrenador. Él tiene mucho que ver en esto. Le doy las gracias. Me ha empujado a hacerlo. Empiezo el mes que viene. José Alberto me ha ayudado en la renovación, a apuntarme al curso, a estar feliz aquí, a estar bien de peso, a entrenar bien todos los días... Ha tenido que ver en todo esto.

-¿Cómo lo ve de ánimo?

-El míster se sobrepone bien. Está con mucha fuerza y nosotros estamos detrás de él. Daría un mensaje para mi vestuario, para las oficinas del club, para los aficionados y para toda la gente que quiere al Sporting: hay que tener paciencia en el mundo del fútbol. En mi primer año en el Sporting tuve dos entrenadores y bajamos a Segunda. En la temporada en que estuve cedido en Israel también hubo dos entrenadores, como Paco Herrera y Rubén Baraja. Y el año pasado tuvimos otros dos. Creo que estaría bien que no se cambiara de entrenador, por nuestro bien y el del Sporting.

-¿Se atreve a pensar a largo plazo?

-Mentiría si dijera que no me veo en mayo entre los seis primeros, porque al final es el objetivo de todos, pero vamos paso a paso. Tenemos siete puntos, aunque merecemos más. Tuvimos expulsiones muy raras, con todos los respetos al VAR, que no me gusta mucho. Mi equipo está bien, como en el último partido, y eso es lo que me preocupa.