Sporting Bergantiños: «Mi paso por Gijón me vino muy bien para volver a sentirme jugador» «La gente al principio era escéptica con mi incorporación, pero me fue cogiendo cariño», recuerda | «El pasado fue un año muy intenso e ilusionante para mí», subraya JAVIER BARRIO Gijón Jueves, 24 enero 2019, 12:34

Álex Bergantiños, centrocampista del Deportivo que la pasada temporada jugó cedido en el Sporting, se refirió esta mañana con cariño a su paso por Gijón. «Es una situación especial para mí porque es muy reciente mi estancia en Gijón y no me había pasado nunca volver así a un campo en el que había estado», reconoció sobre su regreso a El Molinón. «Fue un año muy intenso y muy ilusionante para mí. Tengo muchos recuerdos y será especial volver como visitante», aseguró.

Más adelante concluyó sobre su experiencia que «me vino muy bien para volver a sentirme jugador», recordando agradecido que «en Gijón me abrieron las puertas en muchos aspectos y me trataron muy bien». Con todo, recordó la exigencia del inicio. «Al principio la gente era escéptica con mi incorporación porque era un jugador de cierta edad y preferían a gente de Mareo», señaló, pero, matizó, «poco a poco la gente me fue cogiendo cariño».

Ahí hizo un guiño a la canción, inspirada en la melodía del popular 'Despacito', que le dedicó un sector del sportinguismo en el tramo final de la temporada: «Lo de la canción fue anecdótico. Surgió en un desplazamiento a Valladolid y, en el marco de la fiesta, hicieron esas estrofas para mí».