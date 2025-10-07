Borja Jiménez ya es el nuevo entrenador del Sporting de Gijón El club cierra el fichaje del técnico abulense, que en principio firmará hasta 2027, que apunta a llegar hoy a Gijón y que mañana dirigirá su primer entrenamiento

Javier Barrio Gijón Martes, 7 de octubre 2025, 09:44 | Actualizado 10:08h. Comenta Compartir

Borja Jiménez (Ávila, 1985) dirigirá al Sporting de Gijón en lo que resta de temporada y, presumiblemente, un año más. El técnico ya ha dado el sí a la oferta del club gijonés, que se había marcado a este joven preparador, de 40 años, como la gran prioridad para el banquillo tras la destitución de Asier Garitano el domingo.

A partir de ahí, Jiménez apunta a llegar a Asturias a lo largo del día de hoy. La intención es que dirija el entrenamiento de mañana, que inicialmente está fijado para las 10.45 horas. Faltan por concretar algunos detalles todavía de su desembarco en Gijón. Junto al abulense llegará seguro Álex Martínez, su segundo, y se espera también a un técnico auxiliar y un preparador físico de su confianza.

El técnico dispondrá de cuatro jornadas para preparar su estreno el domingo, frente al Racing de Santander, en un compromiso de gran exigencia y en lo que será su carta de presentación ante El Molinón (16.15 horas). Su objetivo, frenar la crisis de resultados, con cinco derrotas consecutivas y el equipo a un punto del descenso.

Temas

Sporting de Gijón