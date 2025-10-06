La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias» El ya extécnico del Sporting de Gijón dice adiós a Mareo después de ser destituido tras el partido en Castellón

J. L. G. / J. B. Lunes, 6 de octubre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Asier Garitano ya es historia del Sporting. El entrenador vasco, que viajó por su cuenta a Asturias desde Barcelona, no con el equipo, se despidió esta mañana de Mareo. A la salida del complejo, el preparador lanzó un escueto mensaje de despedida. «Que vaya todo bien y muchas gracias por todo. Si eso, ya hablamos». Garitano no perdió el buen humor. A la pregunta de «¿cómo te vas?», el preparador respondió bromeando: «En coche».

La destitución de Garitano llegó en la noche del domingo, después de la derrota en Castellón por 3-1, la quinta consecutiva para el conjunto rojiblanco. El Sporting de Gijón había empezado bien la campaña, con tres victorias seguidas. Pero llegaron los malos resultados, una racha que ha acabado por llevarse por delante al preparador, que llegó en el tramo final de la pasada campaña para salvar al equipo del descenso a Primera RFEF.

El Sporting de Gijón trabaja ya en la contratación de un nuevo entrenador. El club ha activado en las últimas horas un periodo de consultas para encontrar un relevo. Un entrenador con el que el Sporting contactó desde ayer fue Borja Jiménez, exentrenador del Leganés, al que subió a Primera División y que se encuentra sin equipo. Es un técnico que gusta por su juventud y proyección, y su capacidad para construir equipos muy rocosos. Otro entrenador que el club tiene en la recámara desde hace tiempo es Pablo Amo.