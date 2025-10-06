El Sporting de Gijón ya se mueve para cerrar hoy a su nuevo entrenador El club, que mantuvo un contacto en las últimas horas con Borja Jiménez y cuenta con algún técnico más en la recámara, tiene previsto mantener a lo largo del día una reunión para cerrar la contratación del sustituto de Garitano

Javier Barrio Gijón Lunes, 6 de octubre 2025, 10:46 | Actualizado 11:15h. Comenta Compartir

El Real Sporting de Gijón ya está inmerso en la búsqueda de un nuevo entrenador tras destituir ayer a Asier Garitano, que dejará el cargo después de una gran crisis de resultados, con cinco derrotas consecutivas, que tuvo su punto definitivo en la visita a Castellón.

El club ha activado en las últimas horas un periodo de consultas para encontrar un relevo. Un entrenador con el que el Sporting contactó desde ayer fue Borja Jiménez, exentrenador del Leganés, al que subió a Primera División y que se encuentra sin equipo. Es un técnico que gusta por su juventud y proyección, y su capacidad para construir equipos muy rocosos. Otro entrenador que el club tiene en la recámara desde hace tiempo es Pablo Amo.

Ampliar Borja Jiménez.

Ahora mismo, el Sporting solo tiene abierta una vía con un entrenador, que es su principal objetivo. Con el regreso del equipo, a lo largo del día está prevista una reunión con el entorno del técnico que más gusta. Si los contactos fructifican, será el nuevo entrenador del Sporting al final del día.