Cinco derrotas seguidas ponen fin a la etapa de Garitano en el Sporting de Gijón El club hará oficial en las próximas horas la destitución del entrenador vasco después de la mala dinámica en la que estaba inmerso el equipo, con una mala imagen en Castalia

José Ángel García Gijón Domingo, 5 de octubre 2025, 22:58 | Actualizado 23:48h.

Asier Garitano ya es historia del Sporting de Gijón. A última hora de la noche, el técnico vasco recibió la noticia de que no se sentará en el banquillo la próxima semana ante el Racing de Santander. Las cinco derrotas consecutivas que acumula el equipo son el detonante de una destitución en la que también ha tenido mucha importancia el deterioro de la imagen del equipo, muy debilitado después del esperpento ante el Albacete y la dolorosa derrota en Castalia, donde ofreció una imagen muy mala.

El club hará oficial el adiós del técnico que tenía previsto dirigir este mediodía un entrenamiento en Mareo, a la vuelta de Castellón, donde estuvieron David Guerra, Israel Villaseñor y Joaquín Alonso. Las caras largas de la expedición rojiblanca, al término del partido ante el Castellón reflejaban la preocupación por una dinámica que se ha llevado otra vez por delante al técnico. Tercer año de Orlegi y tercera destitución del entrenador que comienza el curso. Un mal que se repite respecto a la etapa anterior, con otra propiedad, pero que el grupo Orlegi no ha logrado enmendar, fallando con sus apuestas para el banquillo a la vista de los hechos.

Los responsables del club analizaron en las horas siguientes a la derrota ante el Castellón, la quinta seguida esta temporada, la dinámica de resultados y el juego desplegado, muy inferior al nivel que se presupone a la plantilla. No resulta extraño que se haya optado por pegar un giro en la gestión del área deportiva.

Entiende los responsables del club, según han deslizado, que la temporada acaba de comenzar y hay tiempo para reconducir la trayectoria de este Sporting, construido para pelear por metas altas al final del curso.

El club rojiblanco no tiene todavía un sustituto definido pero hay varios nombres sobre la mesa que pueden ser alternativas viables tras la marcha de Garitano. Entre los entrenadores que figuran en la lista de futuribles está Luis García, Luis Carrión (sin equipo después de su salida de Las Palmas) o Pablo Amo, que puso punto y final a su etapa en Catar al frente de Al Arabi. A ellos hay que sumar otros nombres ilustres que conocen bien la categoría como José Luis Oltra o Francisco, vinculado actualmente al Grupo Orlegi, dirigiendo al Santos Laguna en México. No se demorará mucho la decisión, puesto que la intención de los actuales gestores rojiblancos es que el nuevo técnico se ponga ya manos a la obra con el equipo para comenzar a preparar el siguiente compromiso ante el Racing.

Garitano, horas antes de conocer su salida del Sporting, había mostrado su deseo de seguir, asegurando que se veía con las «mismas fuerzas» con las que llegó a Gijón para coger las riendas del equipo la pasada campaña. Consciente también de que en el fútbol mandan los resultados, el técnico vasco intuía que podía desencadenarse por las sensaciones que percibió en el equipo. «Más que las derrotas me preocupa cómo se produjeron», afirmó Garitano, que reconoció la «mala» primera parte de su equipo y que la derrota en Castalia fue «justa».

«En ningún momento fuimos competitivos en la primera parte», comenzó la comparececnia el preparador enarbolando un tono crítico. «Las cosas no nos fueron a favor porque pudimos empatar en un error de ellos, pero no nos asentamos. No ganamos ningún duelo», subrayó sobre el papel de sus futbolistas en Castalia.

Quiso sacar algún aspecto positivo de la tarde, pero no le duró mucho la argumentación: «La segunda parte la iniciamos mejor, pudimos empatar en una acción de Otero, pero fue la primera vez que noté diferencia con el rival a la hora de competir».

El golpe de este domingo fue duro. Quizás incluso definitivo para su futuro. «Me voy decepcionado por cómo perdimos. El nivel de competitividad que demostramos en las primeras jornadas no la tuvimos».

Como suele ser habitual en este tipo de escenarios, se le preguntó por sus sensaciones. «Estoy con fuerza y con ánimo de seguir», apuntó. Para más adelante añadir que «entiendo todo, estoy con la ilusión y con las fuerzas iguales que cuando llegué a Gijón en una situación más difícil que esta».

No cesó Garitano en mostrar su preocupación por lo visto en Castalia. Lo repitió en más de una ocasión. «Estoy preocupado por la primera parte que hicimos. Hablamos de que teníamos que iniciar el partido con contundencia, pero llegamos tarde a todas las situaciones», insistió.

También expresó que además de las cinco derrotas acumuladas, lo que más le inquieta es «cómo perdimos». Y argumentó que «en cada uno de los partidos estuvimos cerca de poder sacar algo positivo. En Castellón las opciones nos las dio el rival, cometió un error y nos metió en el partido, pero no estuvimos bien».

Garitano intentó destacar los puntos fuertes del rival, pero sus argumentos apenas tenían el peso suficiente para mantener su discurso: «El Castellón tiene bastante talento ofensivo, pero cuando no haces una buena primera parte tienes que intentar aguantar. El segundo gol nos hizo mucho daño sobre todo por cómo llegó, aunque reconozco que fue merecido».

Al igual que y sucedió en las derrotas anteriores, Garitano lamentó que «tuvimos dos o tres ocasiones claras», pero acto seguido admitió que «dichas ocasiones no llegaron gracias a nuestro juego».

En cuanto al futuro, el rojiblanco dijo que «tenemos que centrarnos en el día a día para que nos lleve a mejorar. Ahora sobran las palabras, hay que tener hechos porque hablar podemos hablar mucho».

Antes de abandonar la sala de prensa dejó una frase que resume su pensar: «Asumo la total responsabilidad, pero creo en el grupo». El equipo se entrena este mediodía (12 horas) nada más llegar de Castellón para empezar a preparar el partido ante el Racing, una cita que puede marcar el futuro de Asier Garitano.