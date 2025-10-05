Gaspar, jugador del Sporting de Gijón: «No es justo señalar al entrenador, esto es de todos» «Es muy duro, nos pasan cosas que son difíciles de asimilar», explica Guille Rosas

Andrés Maese Gijón Domingo, 5 de octubre 2025, 21:48 Comenta Compartir

Dos de los hombres fuertes del vestuario del Sporting de Gijón dieron ayer la cara. A diferencia del día ante el Albacete que solo habló Kevin Vázquez, este domingo los canteranos fueron el rostro del vestuario.

Guille Rosas fue el primer jugador en salir a comparecer. Su cara reflejaba el sentir del equipo. «Es muy duro todo, nos pasan cosas que son difíciles de asimilar», indicó.

Su resumen, al igual que el de Asier Garitano apuntó a la primera parte que completaron en Castalia. «Nos pasaron por encima en la primera parte, aunque pudimos marcar», reconoció el lateral derecho.

«La primera parte que hicimos no es digna de este club», asegura el capitán rojiblanco

En su misma línea estuvo Gaspar Campos. El capitán estaba dolido, casi abatido por lo vivido en Castellón. «La primera parte no es digna de este club y de este equipo. Nos pasaron por encima», reconoció.

Tanto él como Guille Rosas intentaron encontrar en la segunda mitad algo que les puediera aliviar el dolor de la imagen ofrecido. «En la segunda parte nos colocamos mejor, pero con una parte en esta categoría no vale para nada», continuó Gaspar Campos. Para Rosas «dimos un paso adelante, pero no fue suficiente», expuso.

En su intento por explicar su sentir, el lateral comentó que «no estábamos jugando bien, pero tuvimos ocasiones para marcar que no aprovechamos. No sé explicarlo, pero no es nada nuevo. Es algo que ya nos pasó más de una vez», reconoció.

Más directo fue Gaspar Campos cuando se le preguntó por el sentir del vestuario. «Es lo que se ve, estamos dolidos. Que nadie dude de eso. Pero no hay excusas que buscar fuera del vestuario. Esto es nuestro y tenemos que ir a El Molinón para cortar esto», subrayó.

A raíz de sus palabras se le preguntó por la situación de Asier Garitano. «No es justo apuntar a nadie en particular, esto es de todos. Siempre pasa, pero no hay que mirar solo al entrenador», opinó.

Sobre los doce goles encajados en los últimos partidos, Guille Rosas aseguró que «estamos encajando demasiado y tenemos que ponerle freno. No sé cómo, pero tenemos que intentar pararlo».

Y Gaspar destacó que «tenemos que insistir, corregir la parcela defensiva, que es una cosa de los once que estamos en el campo y aprovechar las ocasiones que generamos». Es el fiel resumen de lo que es el Sporting.