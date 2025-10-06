El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los jugadores del Sporting abatidos después de recibir el primer gol a los ocho minutos de juego.

FOTOS: LOF

El Castellón rompe la cuerda de Garitano en el Sporting de Gijón

El Sporting suma su quinta derrota consecutiva, superado por el equipo 'orellut' desde el inicio, acentuando sus problemas defensivos, y precipita la destitución del técnico vasco

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:04

Comenta

Un Sporting de Gijón achantado, bajo el síndrome de los malos resultados y con una puesta en escena raquítica desde el pitido inicial, salió ... goleado de Castellón. La caída libre es incontestable: cinco derrotas consecutivas, 12 goles recibidos en cuatro partidos, a un punto del descenso, y con el técnico, Asier Garitano, destituido antes de regresar hoy a Asturias. Un drama, agrandado por una tarde a la que el Sporting trató de aplicar orden, poco más, siendo un flan en todo lo demás desde el inicio. La antítesis de la reacción furiosa que se podía intuir tras el descalabro de hace una semana. El club ya se movía ayer en busca de un estímulo para el banquillo que se estrenará ante el Racing.

