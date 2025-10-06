El Castellón rompe la cuerda de Garitano en el Sporting de Gijón

Un Sporting de Gijón achantado, bajo el síndrome de los malos resultados y con una puesta en escena raquítica desde el pitido inicial, salió ... goleado de Castellón. La caída libre es incontestable: cinco derrotas consecutivas, 12 goles recibidos en cuatro partidos, a un punto del descenso, y con el técnico, Asier Garitano, destituido antes de regresar hoy a Asturias. Un drama, agrandado por una tarde a la que el Sporting trató de aplicar orden, poco más, siendo un flan en todo lo demás desde el inicio. La antítesis de la reacción furiosa que se podía intuir tras el descalabro de hace una semana. El club ya se movía ayer en busca de un estímulo para el banquillo que se estrenará ante el Racing.

Con Loum asaltando por sorpresa su primera titularidad, al Sporting le movió el cálculo desde el principio. Pero la cuenta le salió a deber. Al descanso se iría con cara de pocos amigos y dos goles en contra, dando carrete a la sangría del último mes. Demasiado lastre. De entrada, el equipo se parapetó sobre tres líneas para lanzar la presión. Cerró espacios interiores. Y cedió mando. Todo el mando. Cipenga enfocó a Yáñez antes de los diez minutos en una salida exuberante del Castellón, con la corneta en la boca por la banda derecha, anunciando por dónde iban a salir de excursión con frecuencia los de casa. El Sporting esperaba. Un plan de corte y confección similar al de Riazor, pero con peor pinta. El equipo estaba demasiado acantonado. No fluía.

La tarde ya arrancó a contrapelo. El equipo tuvo que sobreponerse a un gol de Jakobsen a los ocho minutos tras una salida de zona de Perrin para robar un balón que regresó con cianuro. La alegría, sin embargo, no duró mucho en la casa del Castellón. Aún estaban sus aficionados en pie, destrozándose las manos por el viento en popa a toda vela que manifestaba el marcador, cuando Otero dejó en cueros al portero Matthys, confiado y juguetón en una salida. 'El 19' aguantó el quiebro del meta, robó y 'El Pingüino', a puerta vacía, igualó. Un grave error que metió al Sporting en el partido. Pronto derraparía y se saldría otra vez.

El intercambio de puñetazos dio paso a un periodo de entreguerras. El balón pendulaba, sin tanto gobierno local. El once de Garitano amagó con entrar en calor tras un inicio bajo el yugo del Castellón, que cargaba, casi siempre, por su banda derecha, la izquierda del Sporting. El equipo pudo cantar bingo de camino a la caseta. Matthys, no obstante, sacó el remate a bocajarro del central Pablo Vázquez. En la contestación del Castellón, Cala castigó de penalti una mano clara de Diego dentro del área y situó un merecido 2-1 en el marcador.

Castellón Matthys, Alberto, Barri (Doué, m. 61), Lucas (Trincho, m. 70), Cipenga, Salva Ruiz, Jakobsen (Cámara, m. 81), Cala, Mellot, Mamah (Pablo, m. 61) y Ronaldo (Gerenabarrena, m. 81) 3 - 1 Sporting Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Perrin (Cortés, m. 65), Diego Sánchez (Pablo García, m. 45); Loum (Kembo, m. 45), Corredera (Justin Smith, m. 65); Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos (Amadou, m. 85) y Otero. Goles: 1-0: m. 8, Jakobsen. 1-1: m. 9, Dubasin. 2-1: m. 42, Cala, de penalti. 3-1: m. 88, Cámara.

Árbitro: José Antonio Sánchez. Amonestó en el Castellón a Salva Ruiz, Lucas; y en el Sporting a Gaspar Campos, Corredera, Kembo, Cortés, Pablo Vázquez, Justin.

Incidencias: partido disputado en el SkyFi Castalia.

Mano a mano de Otero

La solución de Garitano fue forrar más la retaguardia, acorazando con tres centrales y dos carrileros. En la sacudida se cayeron Diego y Loum, y entraron Pablo García y el inédito Kembo, debutante en liga. El Sporting estuvo a un meñique de empatar. Una zancada de Gelabert cogió al Castellón a contrapié. El palentino vio el desmarque de Otero, al que dejó solo frente a Matthys. Esta vez, el meta ganó el mano a mano al colombiano en una situación meridiana para el empate. No se supo mucho más del Sporting.

El partido clamaba por otro ritmo. Otra marcha. Piernas frescas, con el equipo languideciendo. Apenas Gelabert estiraba un poco al equipo. Al final, en el minuto 65, Garitano se decidió a meter mano. Cortés dispuso de minutos de fuego real, relevando a Perrin, con Justin saliendo por Corredera. El Castellón había estrellado antes un balón en el larguero. El sistema volvió a girar hacia el 4-2-3-1. Extraño. Gelabert se plantó de mediocentro y 'Duba', a la nuca de Otero.

El choque continuó a los pies del Castellón, sedando la tarde. Matthys se enfriaba. El tiempo volaba. El equipo de Garitano estaba tan lejos del empate como del portero local. Amadou corrió el final como relevo de Gaspar. Tuvo una última Otero, embistiendo un centro de Pablo García, pero voló Matthys. Y otra vez en los minutos finales, el Castellón sentenció, acentuando el mal momento defensivo del Sporting y la flojera de piernas de los desenlaces. Pablo Vázquez se escurrió y Kembo se hundió ante Camara, goleador y vencedor de los dos duelos. Y pudo caer el cuarto.